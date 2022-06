Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, jetzt ist es endlich offiziell: Capcom hat das Remake von Resident Evil 4 mit einem ersten Trailer angekündigt. Die Neuauflage des vielleicht besten Teils der Reihe erscheint bereits Anfang 2023 für PC und NextGen-Konsolen, wir fassen euch alles Wissenswerte zusammen.

Die Erwartungen an das Remake von Resident Evil 4 sind natürlich hoch. Immerhin zeigte die Neuauflage des zweiten Teils der Horror-Reihe, wie die Rückkehr eines altbekannten Klassikers im neuen Grafik- und Gameplay-Gewand auszusehen hat. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test:

114 8 Resident Evil 2 im Test So müssen Remakes sein!

Resi 4 Remake: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Release: Wann erscheint das Resident Evil 4 Remake?

Das Resident Evil 4 Remake erscheint am 24. März 2023. Fans müssen also nicht mehr allzu lange warten, um erneut in der Rolle von Leon S. Kennedy die Tochter des Präsidenten zu retten.

Plattformen: Wofür erscheint das Resident Evil 4 Remake?

Das Resident Evil 4 Remake erscheint für den PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Ein Release für LastGen-Konsolen oder die Nintendo Switch ist demnach nicht geplant. Übrigens soll das Spiel auch PSVR2-Inhalte bekommen. Ob damit die komplette Neuauflage in Virtual Reality spielbar ist - wie schon Resident Evil 7 - ist aber derzeit nicht bekannt.

Resident Evil 4 Remake - Screenshots aus der Neuauflage des Horror-Klassikers ansehen

Trailer: Was zeigen erste Spielszenen?

Das zeigt der erste Trailer: Auf der State of Play im Juni 2022 hat Capcom einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der auch ein paar vereinzelte Gameplay-Szenen zeigt, das Video seht ihr unten. Wer Resident Evil 4 bereits kennt, fühlt sich damit gleich wie Zuhause.

Worum es geht: So erkennen wir, wie sich Leon S. Kennedy (den Fans natürlich aus Resident Evil 2 oder Resident Evil 6 kennen) auf die Suche nach der entführten Präsidenten-Tochter macht: Ashley Graham. Dabei verschlägt es den Überlebenden von Raccoon City in ein abgelegenes europäisches Dorf, wo völlig neuer Zombie-Horror auf ihn wartet.

Aber klar, bei den Los Ganados aus Resident Evil 4 handelt es sich nicht um klassische Zombies, sondern eine neue Art von Biowaffe. Hier gehen wir aber mal besser nicht ins Detail, falls es unter unseren Lesern tatsächlich jemanden gibt, der das originale Resident Evil 4 noch nicht kennt.

Wiedersehen mit alten Bekannten: Der erste Teaser-Trailer zu Resident Evil 4 zeigt neben Leon aber auch weitere alte Bekannte. So zum Beispiel Ada Wong, Luis Sera und Osmund Saddler, den Bösewicht des Spiels. Einzelne Spielszenen geben uns außerdem erste Eindrücke von dem Dorf und dem Schloss. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick in den Trailer:

Story und Gameplay: Was bleibt gleich, was wird anders?

Alles neu und ein bisschen anders: Wie schon die Remakes von Resident Evil 2 und 3 wird die Neuauflage von Resident Evil 4 von Grund auf neu entwickelt. Dabei möchten die verantwortlichen Entwickler bei Capcom den Geist des Vorgängers erhalten, aber sich auch ein paar erzählerische und spielerische Freiheiten erlauben, um das mittlerweile 17 Jahre alte Spiel für das Jahr 2023 zu modernisieren.

Warum man Resident Evil gar nicht oft genug spielen kann, erfahrt ihr übrigens in unserem Podcast:

Link zum Podcast-Inhalt

Viele offene Fragen: Wie genau das aussehen soll, ist aber noch nicht bekannt. Es bleibt nur zu hoffen, dass Capcom aus dem Remake von Resident Evil 3 gelernt hat. Denn hier wurde die Kritik zahlreicher Fans laut, dass zu viele Inhalte aus dem Original eingekürzt oder weggestrichen wurden. Unseren Test lest ihr hier:

222 13 Resident Evil 3 im Test Ein Remake im Schatten seines fantastischen Vorgängers

Was haltet ihr von den ersten offiziellen Infos und Szenen zum Resident Evil 4 Remake: Freut ihr euch auf die Rückkehr des vielleicht besten Teils der Horror-Reihe? Oder hättet ihr lieber zuerst eine Neuauflage von Code Veronica gesehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!