Resident Evil: Bekommen alle Teile eine Remake? Ein paar Spiele wollen die Entwickler eigentlich bewusst ignorieren

Remakes zu Resident Evil 5 und 6 sind laut einem Insider aktuell nicht bei Capcom geplant oder in Arbeit.

Nach den relativ kürzlichen Remakes zu Resident Evil 2, 3 und 4, der Ankündigung zu Code Veronica (sowie Gerüchten um eine neues Resident Evil 0), liegt es nahe, auf weitere Neuauflagen der Horror-Reihe zu spekulieren. Zumindest Resident Evil 5 und 6 sollen aber wohl so bald keine Updates bekommen, wenn es nach Capcom geht.

Die Info stammt von Dusk Golem - ein bekannter Resi-Insider, der bei ResetEra unterwegs ist. Er reagiert hier auf einen X-Post, der behauptet, Capcom würde sämtliche Resident-Evil-Ableger im Hinblick auf eine kongruente Story hin zu Resident Evil Requiem neu auflegen.

Remakes zu Resi 5 & 6 sind nicht geplant

Dusk Golem war in der Vergangenheit ein verlässlicher Leaker, der unter anderem das Remake zu Code Veronica und viele Details zu Requiem korrekt vorhersagte. Deshalb erscheinen seine Aussagen durchaus glaubwürdig. So äußert er sich zu potenziellen kommenden Remakes:

Capcom hat absolut keinen Plan, was sie mit RE5 und RE6 als Remake gerade machen sollen. Wenn sie jemals den Schritt gehen, sie umzusetzen (aktuell haben sie sich ganz und gar nicht dafür entschieden), dann nicht mit irgendeiner Idee im Kopf, die ganze Serie im Hinblick auf Requiem neu zu strukturieren.

Aktuell gäbe es ihm zufolge keinerlei Pläne dazu und sollte sich Capcom jemals dafür entscheiden, ein Remake zu Teil 5 und 6 umzusetzen, würde man sich entsprechend erst dann auf eine Richtung für die Neuauflagen festlegen. Einen großen Masterplan dazu, der aktuell bereits läuft, verneint er so also.

Er erklärt das auch damit, dass Capcom meist nur etwa 5 Jahre vorausplane und regelmäßig die eigene Strategie anpasse. Dementsprechend sei alles eher im Fluss und das Franchise nicht von einem großen Langzeit-Plan bestimmt.

Apropos lange Zeit, wenn ihr euch nun etwas nostalgisch fühlt, könnt ihr euch hier unser damaliges Test-Video zu Resident Evil 5 anschauen:

0 Resident Evil 5 - Testvideo als Multiplayer-Duell

Autoplay

Warum sie trotzdem (wahrscheinlich) kommen werden

Allerdings heißt das deshalb eben auch nicht, dass die Fans die Hoffnung aufgeben sollten, nur weil aktuell keine neuen Remakes geplant oder in Arbeit sind:

Es ist ein nuanciertes Thema. Ich glaube RE5 wird irgendwann ein Remake bekommen, weil die Fans es nach Veronica, Zero und RE:1 wahrscheinlich wollen werden, sodass es Capcom irgendwann nicht mehr ignorieren kann.

Er will die Projekte also keinesfalls ausschließen, sondern nur die Behauptungen richtig stellen. Ihm nach sei die Verknüpfung von Veronica und Zero mit Requiem vor allem deshalb passiert, weil sich die Remakes gleichzeitig mit dem neuen Teil in Entwicklung befanden, nicht um die (komplizierte) Resi-Lore neu aufzulegen. Zero ist aktuell noch nicht offiziell von Capcom bestätigt, wäre dieser Aussage nach aber parallel in Arbeit.

Aktuell gibt es bereits ein Remaster zu 0, ein Remake könnte nun ebenfalls kommen, wenn die Gerüchte stimmen.

So gesehen streitet er die inhaltlichen Punkte nicht einmal ab, sondern stellt nur klar, dass sie sich eher aus der Situation ergeben, als einer festen Strategie zu folgen. So oder so können wir wahrscheinlich irgendwann mit weiteren Remakes rechnen, wenn die Verkaufszahlen stimmen und genug Fans danach fragen.

In seiner ursprünglichen Reaktion auf X betont er aber auch, dass die Entwickler schlicht gerne anderen Projekten den Vorzug geben würden und dass gerade die Remakes zu Teil 2 und 4 eine Herzensangelegenheit für viele intern waren, die entsprechend gepusht wurde. Weitere Remakes entstanden dann wohl eher aus dem positiven Feedback heraus.

Das Remake zu Code Veronica wurde überraschend auf dem Summer Game Fest enthüllt und soll 2027 erscheinen. Im oben verlinkten Artikel findet unsere Expertin Miffy aber schon jetzt klare Worte dazu.

In diesem Teil verschlägt es euch nach Rockfort Island, wo ihr als Claire Redfield euren Bruder Chris aufspüren wollt. Allerdings geratet ihr dabei schnell in die Fänge der Umbrella Corporation und der wahnsinnigen Ashford-Familie. Spielerisch geht es wie immer um das Schleichen und Kämpfen in klaustrophobischen Umgebungen mit knapper Munition und kniffligen Rätseln.