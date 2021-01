Resident Evil 8 erscheint am 7. Mai 2021 für PC und Konsolen. Besitzer einer Playstation 5 können sich aber schon jetzt durch die Spielwelt von Village gruseln: Eine PS5-exklusive Demo ist bereits erschienen, die Fans auf den Horror vorbereiten soll, mit dem sich Protagonist Ethan Winters im Hauptspiel herumschlagen muss.

Wir verraten euch, was PC-Spieler mit der »Maiden«-Demo zu Resident Evil: Village verpassen und auf was sie sich stattdessen freuen können: Denn neben der PS5-exklusiven Demo zu Resi 8 wurde noch eine weitere vorab spielbare Version angekündigt, die für sämtliche Plattformen erscheint.

Neu: Maiden-Demo zu Resident Evil: Village jetzt auch im deutschen PS-Store verfügbar

Was die PS5-exklusive Demo zu bieten hat

Release: Auf dem Resident Evil Showcase wurde angekündigt, dass die Demo zu Village ab dem 21. Januar 2021 auf Playstation 5 verfügbar sein soll. Nach einer Verzögerung aufgrund technischer Probleme ist Maiden jetzt endlich auch in deutschen PS-Stores zum Download erhältlich. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges PS-Plus-Abo

Download-Größe: circa 4 GB

Inhalt: In der PS5-exklusiven Demo schlüpft ihr in die Rolle der titelgebenden Maiden und versucht aus dem Verlies des Schlosses Dimitrescu zu entkommen. Die Vorab-Version ist circa 20 bis 30 Minuten lang - Veteranen des Franchises dürften natürlich ein wenig schneller durchkommen.

Die PS5-Demo spielt sich übrigens nicht parallel zu der Haupthandlung von Resident Evil 8 ab. Im fertigen Spiel sollen aber einige Hinweise und Verweise auf das Geschehen von The Maiden zu finden sein. Wie die konkret aussehen, erfahren wir aber erst am 7. Mai 2021.

Wie spielt sich die PS5-Demo? The Maiden verzichtet auf ein Kampfsystem, ihr könnt euch also nicht wie in der Rolle von Ethan Winters mit Schusswaffen oder Nahkampfmanövern zur Wehr setzen. Stattdessen soll euch die PS5-Demo einen audiovisuellen Vorgeschmack darauf geben, was euch in Village erwartet.

Ihr streift also durch Verlies und Schloss, löst kleinere Rätsel und sammelt Hinweise und Infohappen zur übergeordneten Geschichte von Resident Evil 8. Außerdem steht euch die ein oder andere Begegnung mit den Bewohnern des Schlosses Dimitrescu bevor.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Wir wissen bereits, dass sich Ethan Winters in Resident Evil 8 mit Lady Dimitrescu und ihren Töchtern anlegen wird. Die titelgebende Maiden der PS5-exklusiven Demo macht mit den Schurkinnen von Village ebenfalls Bekanntschaft. Einen Überblick über die bisher bekannten Helden und Schurken von Village findet ihr übrigens in unserem großen Info-Artikel zu Resident Evil 8.

Falls ihr euch für das Geschehen in der PS5-exklusiven Demo zu Resident Evil 8 interessiert, ihr aber keine Konsole besitzt, empfehlen wir euch einen Blick in das Let's Play des YouTubers Hollow zu werfen. In seinem Video bekommt ihr einen ziemlich konkreten Eindruck von dem Geschehen in The Maiden:

Demo für PC, Xbox Series X und Co. angekündigt

Zweite Demo kommt auch für den PC: Fans von Resident Evil dürfen sich außerdem auf eine weitere Vorab-Version freuen, die nicht nur Besitzer einer Playstation 5 zu spielen bekommen. Auf dem Resident Evil Showcase wurde eine zweite Demo angekündigt, die für alle Plattformen erscheinen soll - also PC, PS5, PS4, Xbox Series X und Xbox One.

Release: Einen exakten Release-Termin für die zweite Demo gibt es derzeit nicht. Die Release-Zeitraum wurde bisher lediglich auf »Frühling 2021« eingegrenzt. Da Resident Evil 8 bereits am 7. Mai erscheinen soll, rechnen wir damit, dass Demo #2 spätestens im März veröffentlicht werden dürfte.

Inhalt: Was Spielern in der zweiten Demo zu Resident Evil 8 blüht, bleibt momentan noch offen. Wir wissen lediglich, dass sie sich in Bezug auf den Inhalt von The Maiden unterscheiden soll. Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden, bis Capcom detaillierte Infos zum Inhalt liefert.

Falls ihr euch nicht nur für die Demos zu Resident Evil 8, sondern auch das komplette Spiel interessiert, haben wir genau das richtige für euch: In unserem großen Übersichtsartikel zu Village findet ihr alle Infos zur Story, dem Gameplay, der Vorbesteller-Phase und verschiedenen Versionen, sowie den Trailern des Spiels.