Film-Reboot von Resident Evil soll mehr Videospiel-Horror bieten

Resident Evil ist weder auf PC und Konsolen, noch im Kino totzukriegen: Nachdem es erst kürzlich ein Lebenszeichen von der Videospielreihe gab, soll Resident Evil nun auch einen Film-Reboot spendiert bekommen. Und allem Anschein nach könnte dieser sogar etwas mehr Horror bieten - so wie (die meisten) Titel der Vorlage.

Resident Evil als Film & in gruselig?

Wie ScreenRant berichtet, verantwortet aktuell der Regisseur von The Strangers: Prey at Night und 47 Meters Down Johannes Roberts den Film-Reboot von Resident Evil, der sich aktuell bereits in einer »aktiven Entwicklungsphase« befindet. Dabei verspricht der Filmemacher:

"[...] Es wird so richtig gruselig. Außerdem kehren wir zu den Wurzeln des Videospiels zurück. Mehr kann ich dazu im Moment leider nicht sagen. [...]"

2002 startete der erste Resident-Evil-Film mit Milla Jovovich in der Hauptrolle in den Kinos. Während der erste von insgesamt sechs Teilen noch relativ viele Horror-Elemente beinhaltete, wandelten sich die Sequels zu einer postapokalyptischen Action-Einlage mit überschaubaren Grusel-Momenten.

Bei Kritikern, aber vor allem Fans der Videospiele kam keiner der Filme von Regisseur Paul W.S. Anderson allzu gut an, der sich nun mit Monster Hunter der nächsten Gaming-Adaption widmet - abermals mit seiner Ehefrau Milla Jovovich in der Hauptrolle.

Charaktere aus den Resident-Evil-Videospielen wie Chris Redfield, Jill Valentine, Ada Wong oder Leon S. Kennedy traten zwar in den Kinofilmen auf, spielten allerdings nur eine untergeordnete Rolle oder wurden sogar off-screen umgebracht.

Wird bald ein neues Videospiel angekündigt?

Ob Regisseur Johannes Roberts mit einem Film-Reboot Resident Evil neues Leben im Kino einhauchen kann, muss sich erst zeigen. Seine beiden bekanntesten Horror-Projekte The Strangers: Prey at Night und 47 Meters Down pendeln sich im Wertungsdurchschnitt auf Metacritic eher im 50er-Bereich ein.

Bis es soweit ist, könnte es mit der Videospiel-Reihe weitergehen: Erst kürzlich rekrutierte Capcom Beta-Tester aus Fan-Kreisen, die sie einen ersten Eindruck von einem möglichen neuen Teil der Resident-Evil-Reihe machen sollen. Demnach könnte es zu einer baldigen Ankündigung oder zumindest einem ersten Teaser nicht mehr allzu weit sein.

