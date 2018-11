Resident Evil - Film-Reboot von James Wan enthält mehr Horror-Elemente

Eine geplante Neuverfilmung der beliebten Spielereihe Resident Evil ist bereits in Arbeit. Nun gibt Drehbuchautor Greg Russo in einem Interview ein kurzes Update zum Stand der Produktion. Demnach plane er sich stärker an das Original von Capcom zu halten, dazu gehören vor allem die Horror-Elemente aus der Spielreihe. Mit Produzent James Wan (Conjuring, Fast & Furious 7) gehört ein erfolgreicher Horrorspezialist bereits zum Filmteam.

Als direkte Vorlage dient dem Autor der Survival-Horror Resident Evil 7, bestätigt nun Greg Russo:

"Ich bin ein großer Fan der Spiele, weswegen es eine Menge Spass macht, daran zu arbeiten. Für mich war sofort klar, dass ich zurückgehen werde und es wieder angsteinflößend wie einen Horrorfilm im Sinne des klassischen James-Wan-Stils machen möchte. Das war der Pitch, zurückgehen und schauen, was die Spiele überhaupt so beängstigend gemacht hat. Also ja, Resident Evil 7 war ein wenig ein Maßstab für meinen Entwurf."

Mehr zum Spiel Resident Evil 7 in der GamePro-Kolumne

Neue Resident Evil-Filmreihe in Arbeit

Der Neuverfilmung der Spielereihe Resident Evil steht die bereits erste Kinoverfilmung der sechsteiligen Filmreihe von Regisseur Paul W. S. Anderson mit Milla Jovovich als Hauptdarstellerin Alice gegenüber, die mehr Wert auf die Action der Filme gelegt haben. Wann der neue Resident Evil-Film in die Kinos kommt, steht noch aus. Bisher gibt es weder einen Regisseur noch eine erste Besetzung.

Resident Evil-Regisseur verfilmt jetzt Monster Hunter

Und während das Filmstudio an einer Neuverfilmung der Resident Evil-Spielereihe von Capcom arbeitet, haben Regisseur Paul W. S. Anderson und seine Hauptdarstellerin Milla Jovovich bereits mit den Dreharbeiten zur nächsten Verfilmung einer erfolgreichen Spielereihe von Capcom begonnen. Die Rede ist von Monster Hunter. Ein Kinostarttermin dürfte im Laufe des nächsten Jahres stattfinden, spätestens im Jahr 2020.