Resident Evil enthüllt seine Zukunft: Alle Trailer von der großen Show

Was hält die Zukunft für Resident Evil bereit? Im jährlichen Showcase zeigte Entwickler Capcom das frisch angekündigte Remake von Resident Evil 4, den neuen Story-DLC für Resi 8: Village sowie das kurz vor dem Release stehende Resident Evil Re:Verse, das als asymmetrisches Multiplayer-Spiel jenseits ausgetretener Pfade Fuß fassen will.

Hier zeigen wir euch die neuen Trailer von der Show. Und wir fangen mit Resident Evil 4 Remake an, das unseren Autor Martin Seng bereits beim ersten Anspielen begeisterte:

22 7 Resident Evil 4 Das Remake muss perfekt werden und bisher spielt's sich auch so

Resident Evil 4 Remake

Capcom hob sich den Trailer vom neuen Remake ganz bis zum Schluss der Show auf, wir dagegen steigen direkt damit ein. Das erste Gameplay zeigt schicke Grafik und erinnert an die starken Remakes von Teil 2 und 3.

Dass da etwas Gutes in Produktion sein könnte, legt der Trailer nahe. Allerdings müsst ihr euch noch gedulden, da Capcom den Release erst für 2023 oder 2024 plant:

Resident Evil 8: Shadows of Rose

Resident Evil 8 bekommt mit Shadows of Rose Story-Nachschub in Form eines DLCs. Ihr schlüpft in die übermenschliche Haut von Rosemary Winters, Ethans Tochter.

Das Gameplay gestaltet sich anders, als Spieler es aus dem Hauptspiel gewohnt sind, allein schon durch die Schulterperspektive. Surreale Elemente gestalten den Horror noch eine Spur abgedrehter.

Der Trailer gibt euch einen Eindruck:

Resident Evil Re:Verse

Der neue Multiplayer-Ableger von Resident Evil steht kurz vor der Veröffentlichung. In Resident Evil Re:Verse tritt ein Spieler gegen vier andere an, klassischer asymmetrischer Mehrspieler-Modus also. Zudem erhält das Spiel einen Live-Service nach Release, auch keine Überraschung für einen Titel dieser Art.

Resident Evil Re:Verse erscheint am 28. Oktober. Der Trailer zeigt euch, wie das Gameplay abläuft. Kurz zusammengefasst: Ein einzelner Spieler muss einem Team aus vier Spielern mit Fallen und Monster-Spawns das Leben so schwer (und furchteinflößend) wie möglich machen, um eine Partie zu gewinnen. Die Vierergruppe dagegen laviert sich durch den Horror, bewältigt gemeinsam Aufgaben und versuchen, dem Gegenspieler so ein Schnippchen zu schlagen.

Wer den achten Serienteil besitzt, bekommt Re:Verse ohne zusätzliche Kosten. Zudem wird das Spiel separat zum Kauf angeboten.

Das war's von den großen Blickfängern im Resident Evil Showcase 2022. Die komplette Show mit den Sprechbeiträgen der Entwickler könnt ihr euch auf YouTube anschauen:

Wie gefiel euch das diesjährige Showcase zu Resident Evil? Freut ihr euch auf das (noch ferne) Remake von Resident Evil 4, seid ihr schon heiß auf Resi-Multiplayer in Re:Verse oder erwartet ihr sehnsüchtig Story-Nachschub für Teil 8? Schreibt uns gerne in die Kommentare!