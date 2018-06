Fans der Arbeiten von Respawn Entertainment haben einen Grund mehr heute die E3-Pressekonferenz von Electronic Arts anzuschauen. Wie Vince Zampella, CEO bei den Shooterexperten, auf Twitter mitteilte, wird es eines ihrer drei Projekte, die sich aktuell in der Entwicklung befinden, zu sehen geben.

We aren’t ready to talk about all of the wonderful things in the works @Respawn yet...



But, we figured out a juicy little tidbit to mention about 1 of the 3 projects tomorrow at #EAPlay2018 (@andrearene threatened to force something out of me).