Neuer Teil der hochgelobten Rettungskräfte-Sim Emergency kommt mit Ingame-Shop statt Kaufpreis

Die Vorgänger sind regulär erwerbbare Titel und kein Free2Play. Das neue Emergency geht diesen gewagten Schritt.

Die Emergency-Serie steht seit etlichen Jahren über viele Inkarnationen hinweg für die mehr oder weniger spielerisch erfolgreiche Simulation von Rettungs- und Einsatzkräften.

Bisher erfolgte die Veröffentlichung immer als reguläres Kaufprodukt, der neueste Teil will das ändern. Auf der kürzlich aufgetauchten Steam-Seite ist ganz unten der folgende Satz zu lesen: Emergency ist ein Free-to-Play Spiel mit In-App Käufen. .

Bewährtes Rezept

Auch das neue Emergency wird euch vor die Aufgabe stellen, als Einsatzleiter verschiedene Notfallszenarien zu meistern. Ihr seid verantwortlich für die Rettung von Leib und Leben. Dabei reichen die Krisenlagen von Unfällen, über Unwetter, Verbrechen bis hin zu Anschlägen.

Alleine oder gemein im Koop mit bis zu vier Spielern befehligt ihr verschiedene Einsatz- und Rettungskräfte inklusive deren Blaulicht-Vehikeln wie SWAT-Trucks, Tanklöschfahrzeuge und Rettungswagen.

Was ist neu, abseits des Shops? Aktuell schwer zu sagen, da die Informationen schlicht noch fehlen, aber die Entwickler versprechen in den kommenden Monaten noch Tonnen an neuen Features zu zeigen .

Auch zur Gestalt des Shops und was dort genau verkauft wird, ist bisher schlicht nichts bekannt.

Die Serie bot schon immer eine große Bandbreite an Szenarien, hier der Crash des Schiffes in einem Hafenbecken.

Geteiltes Echo mit Hoffnungsschimmer

Die 2016 Version, Emergency 2017, kam bei uns eher schlecht weg. Wir kritisierten damals den an sich ordentlichen Katastrophensimulator vor allem für seine strunzdämliche KI und mangelhaftem Umfang .

Bei Steam ist der Titel mit knapp 360 Wertungen bei ausgeglichen. Emergency 20 kann hingegen auf Valves Plattform überzeugen: Fast 1500 Rezensionen, sehr positiv dank 83 Prozent Ja-Stimmen . Bei dieser Version handelt es sich in erster Linie um eine Zusammenfassung der Inhalte der Vorgänger auf Basis eines verbesserten technischen Grundgerüsts.

Einen Releasetermin für das neue Free2Play Emergency gibt es noch nicht. Allerdings teasern die Entwickler Sixteen Tons Entertainment für ihren neuesten Titel eine baldige exklusive geschlossene Beta an. Doch hierbei gilt, wie auch bei allen Fragen rund um den Ingame-Shop, bis auf Weiteres: abwarten.

Wie haltet ihr es mit dem Notfall - also mit dem danach benannten Game? Seid ihr der Serie ähnlich positiv gegenüber aufgeschlossen wie die Steam Reviews oder haltet ihr euch von der Marke schon jetzt fern, ehe sie Free2Play wird? Stört euch diese Änderung überhaupt? Schreibt uns eure Sicht auf die Dinge gern in die Kommentare!