Rick and Morty hat bis zum Finale noch eine gewaltige Laufzeit vor sich - wenn es nach dem Serien-Schöpfer geht

Wie könnte Rick and Morty nach (vielleicht) 100 Staffeln enden? Dan Harmon hat bereits eine Idee. Bildquelle: Adult Swim

Rick and Morty ist aus der modernen Popkultur gar nicht mehr wegzudenken. Die bizarre Sci-Fi-Serie ist unglaublich beliebt und könnte uns auch noch eine ganze Weile erhalten bleiben - zumindest, wenn es nach Dan Harmon geht.

Der Co-Schöpfer von Rick and Morty spricht in einem neuen Interview mit TheHollywoodReporter nicht nur über einen Film basierend auf der Animationsserie, sondern auch über das potenzielle Ende der Geschichte.

Moment mal, wie viele Staffeln?!!

Harmon zufolge ist Rick and Morty definitiv darauf ausgelegt , 100 Staffeln lang zulaufen. Zuletzt wurde erst die sechste veröffentlicht, während die siebte schon am 15. Oktober folgt - wie ihr die möglichst zeitnah in Deutschland schauen könnt, haben wir bereits in einem eigenen Artikel aufgedröselt.

Momentan steht immerhin schon fest: Zehn Staffeln zu Rick and Morty sollen auf jeden Fall zustande kommen, denn dafür steht bereits ein Vertrag mit Cartoon Network. Und falls ihr euch fragt, wie Rick and Morty irgendwann mal enden soll - sei es nach zehn oder 100 Staffeln - hat Dan Harmon dafür bereits eine passende Idee.

Rick and Morty So guckt ihr Staffel 7 zum Release in Deutschland von Vali Aschenbrenner

Wie Rick and Morty vielleicht enden könnte

Seid dabei natürlich vor potenziellen Spoilern gewarnt, auch wenn Dan Harmons Aussage nicht ganz so verbindlich sein dürfte, wie sie sich vielleicht anhört. Immerhin können sich die Pläne des Co-Schöpfers von Rick and Morty langfristig ändern und allzu ernst solltet ihr die Idee vielleicht ebenfalls nicht nehmen:

Vielleicht [endet Rick and Morty] einfach damit, dass Morty 15 Jahre alt wird, eine Freundin hat und damit eine unabhängigere Person werden will. Damit wird alles irgendwie zunichtegemacht, weil Morty jetzt einfach nur ein Teenager sein und erwachsen werden möchte. Ja, vielleicht stellt Mortys 15. Geburtstag das katastrophale Sinken der Titanic dar.

Wie bereits erwähnt startet Staffel 7 von Rick and Morty am 15. Oktober 2023. Nach Vorwürfen häuslicher Gewalt trennte sich der US-Sender Adult Swim vom Co-Schöpfer der Serie Justin Roiland - mehr dazu bei unseren Kollegen von Filmstarts. Dan Harmon arbeitet derweil weiterhin an Rick and Morty und hat die nächsten zwei Staffeln bereits geschrieben. Showrunner Scott Marder überblickt derweil die übergeordnete Struktur der Serie und weiteren Handlung.

Für die Stimmen von Rick and Morty wurde bei Staffel 7 übrigens bereits Ersatz gefunden. Im folgenden Trailer könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie die sich anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie gut haben euch die bisherigen Staffeln von Rick and Morty gefallen und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die siebte Season? Würdet ihr euch darüber freuen, sollten tatsächlich bis zu 100 Staffeln der Sci-Fi-Serie zustande kommen oder wäre das in euren Augen zu viel des Guten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!