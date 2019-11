Rick and Morty: So guckt ihr Staffel 4 in Deutschland

Insgesamt 70 neue Folgen Rick and Morty sollen uns in den kommenden Jahren erwarten. Seit dem 10. November gibt es schon einmal die erste Episode der 4. Staffel zu streamen - allerdings nicht auf Netflix. Wir verraten euch in unserer Übersicht, wie ihr Season 4 von Rick and Morty in Deutschland legal gucken könnt.

Staffel 4 von Rick and Morty in Deutschland streamen

Am 10. November 2019 startete die vierte Staffel Rick and Morty in Deutschland - allerdings nur die erste Hälfte. Die ersten fünf Episoden erscheinen noch in diesem Jahr, während es mit der zweiten Hälfte 2020 weitergeht. Die Deutschland-Premiere der neuen Folgen Rick and Morty erfolgte zeitgleich mit der US-Ausstrahlung auf dem Pay-TV-Sender TNT Comedy. Jede neue Episode könnt ihr am Montag der jeweiligen Woche immer um 05:40 Uhr mitverfolgen.

Mittwochs wird die jeweilige Folge dann immer um 22:40 Uhr mit deutschen Untertiteln wiederholt. Für Januar 2020 hat TNT bereits angekündigt, die Staffel 4 von Rick and Morty noch einmal mit deutscher Synchronisation auszustrahlen. Die neuen Episoden der TV-Serie könnt ihr euch also wie folgend auf TNT Comedy ansehen:

Folge Titel TV-Premiere (OV) TV-Premiere (OmU) 4.1 Edge of Tomorty: Rick, Die, Rickpeat 11. November 2019 um 05:40 Uhr 13. November 2019 um 22:40 Uhr 4.2 The Old Man and the Seat 18. November 2019 um 05:40 Uhr 20. November 2019 um 22:40 Uhr 4.3 One Crew over the Crewcoo's Morty 25. November 2019 um 05:40 Uhr 27. November 2019 um 22:40 Uhr 4.4 Claw and Hoarder: Special Ricktim's Morty 09. Dezember 2019 um 05:40 Uhr 11. Dezember 2019 um 22:40 Uhr 4.5 Rattlestar Ricklactica 16. Dezember 2019 um 05:40 Uhr 18. Dezember 2019 um 22:40 Uhr

Wann ist Staffel 4 von Rick and Morty auf Netflix verfügbar?

Staffel 4 von Rick and Morty ist momentan nicht auf Netflix zum Streaming verfügbar. Genauso wenig gibt es einen Termin oder ein Zeitfenster, wann es denn soweit sein könnte. Bei den vorangegangenen Seasons dauerte es in der Regel ca. drei bis fünf Monate, bis die neuen Episoden auch auf Netflix landeten.

Allerdings ist nicht unbedingt gegeben, dass die neuen Folgen von Rick and Morty auch auf Netflix landen: Warner Television verfügt über die Rechte an der TV-Serie und wird 2020 mit HBO Max einen eigenen Streaming-Dienst ins Rennen schicken. Damit ist nicht auszuschließen, dass Rick and Morty wie beispielsweise Friends, Supernatural und Riverdale von Netflix verschwindet, um auf HBO Max ein neues Zuhause zu finden.

Allerdings gibt es noch Hoffnung: Da HBO Max aktuell über noch keinen deutschen Starttermin verfügt, bleibt zum Beispiel auch Friends Netflix auf »unbestimmte Zeit« erhalten. Damit könnte Staffel 4 von Rick and Morty im Sommer 2020 noch auf Netflix landen, während es mit Staffel 5 schon wieder schlechter aussieht.

Die neue Intro-Sequenz von Rick and Morty Staffel 4

Kurz vor dem offiziellen Staffel-Start veröffentlichte der US-Sender Adult Swim die neue Eröffnungssequenz für Season 4 von Rick and Morty. Die dauert wie gewohnt nicht länger als 30 Sekunden, kommt aber dafür mit reichlich neuen Szenen. Während natürlich Rick und Morty, aber auch Summer und Beth auftreten, fehlt allerdings von Jerry jegliche Spur.

Ob aus einem guten Grund erfahren wir erst im Verlauf der Staffel. Unabhängig davon hat uns der Auftritt einer Gans mit zwei Köpfen an etwas völlig anderes erinnert: Ob die Serien-Schöpfer Dan Harmon und Justin Roiland ebenfalls ein Fan des Untitled Goose Game sind?

Was erwartet Fans in Staffel 4 von Rick and Morty?

Allzu konkrete Story-Details zu Staffel 4 von Rick and Morty wurden im Vorfeld nicht verraten. Justin Roiland und Dan Harmon ließen lediglich durchblicken, dass es in den neuen Folgen Story-Elemente gibt, die über einen längeren Arc fortgesetzt werden, Episoden aber gleichzeitig für sich alleine stehen - also eigentlich genauso wie in den vorangegangenen Seasons.

Dafür können sich Fans auf die Gastauftritte von Stars wie Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Sam Neill (Jurassic Park), Paul Giamatti (Billions) oder Kathleen Turner (Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten) freuen.

