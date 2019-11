Rick & Morty wollen im Werbe-Clip zu Death Stranding ein Baby essen

Auf den Konsolen erscheint Death Stranding bereits am 8. November, PC-Spieler müssen hingegen noch bis Sommer 2020 warten. Um auf den PS4-Release vorzubereiten, gibt es jetzt einen kurzen Werbespot in Zusammenarbeit mit den Machern der Zeichentrickserie Rick and Morty.

Das 30 Sekunden lange Video hat die Facebook-Seite von Adult Swim offiziell hochgeladen. Hier wandern die beiden Charaktere Rick und Morty durch die düstere Endzeitwelt von Hideo Kojimas neuesten Titel und unterhalten sich darüber, worum sich Death Stranding überhaupt dreht.

Auch die Funktion des Babys, dass der Hauptcharakter (in diesem Fall nicht Norman Reedus aus The Walking Dead) stets mit sich herumträgt, wird zum Thema und Rick hat eine Idee, welche Funktion es haben könnte.

Die Geschichte von Death Stranding

Ursprünglich kündigte Hideo Kojima sein neuestes Werk im Jahr 2016 an, kurz nachdem er Konami verließ und sein eigenes Studio namens Kojima Productions gründete. Lange Zeit war unklar, worum es in dem Spiel gehen wird und der Designer selbst lieferte nur kryptische Hinweise. Erstes Gameplay gab es schließlich im Juni 2018 zu sehen.

Für die Zukunft schließt Kojima ein eventuelles Death Stranding 2 nicht gänzlich aus. Und das, obwohl er selbst keine Horrorspiele mehr machen will, da er zu schnell Angst bekommt.

Unsere Kollegen von der GamePro haben sich das Werk von Hideo Kojima bereits angesehen und erklären euch im spoilerfreien Test, ob sich das Spiel lohnt. Vorab sei gesagt, dass Death Stranding nicht etwas für jedermann ist und die Gemüter spaltet. Der größte Kritikpunkt von Tester Hannes Rossow war vor allem der sehr zähe Einstieg.

