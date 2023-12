Weil ein Zuschauer ohnmächtig wurde, war der Alien-Regisseur von seinem eigenen Film schockiert

Gruselig, nicht wahr? Das fand wohl auch ein Zuschauer, der den ersten Alien-Streifen 1979 gesehen hat.

Als der erste Alien-Film 1979 in den Kinos anlief, wurde das Publikum bis dato noch nie dagewesenen visuellen und akustischen Reizen ausgesetzt. Der Horrorfilm gilt bis heute als Meisterwerk und ist dank vieler praktischer Effekte noch dazu überraschend gut gealtert, weshalb uns die Geschehnisse auf der Nostromo bis heute das Fürchten lehren.

Ein Zuschauer vertrug das Grauen aber ganz und gar nicht. Der Alien-Regisseur Ridley Scott erinnert sich nun in einem Interview mit der LA Times an ein Erlebnis aus der damaligen Zeit, das ihn fassungslos gemacht hat.

Nichts für schwache Nerven

Dieser Film ist so gruselig, dass Menschen in Ohnmacht fallen! Solche Sätze werden heutzutage gerne mal von PR-Abteilungen in Umlauf gebracht, um die Kinogänger anzulocken. Oft stellt sich dann heraus, dass der Film nicht mal ansatzweise so schockierend ist, wie er im Vorfeld beworben wurde.

Bei Alien sah das aber offenbar ganz anders aus, wie Regie-Legende Ridley Scott in dem oben verlinkten Interview erzählt:

Ich konnte nicht glauben, dass die Reaktion [auf den Film] so extrem war. Ich fühlte mich unwohl dabei. Ich erinnere mich, dass wir in St. Louis eine Vorpremiere hatten und ich ganz hinten stand - die Person rechts von mir wurde ohnmächtig. Das hat mich beunruhigt.

Warum ist Alien 1 so gruselig? Der erste Alien-Film baut von Sekunde eins an eine Spannung auf, die sich gnadenlose 45 Minuten bis ins Unerträgliche steigert. Erst dann lässt Ridley Scott auf einen Schlag die Bombe - oder besser gesagt den Bauch platzen. Was folgt, ist ein unglaublicher Überlebenskampf gegen eines der ikonischsten Monster der Filmgeschichte.

Wenn ihr mehr über die faszinierende Entstehungsgeschichte des ersten Alien-Films erfahren wollt, legen wir euch das folgende Video des Filmexperten David Hain ans Herz:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie eingangs bereits erwähnt, müsst ihr auch den historischen Kontext berücksichtigen: 1979 war Alien in Sachen Inszenierung ein Novum, die Zuschauer hatten selten zuvor etwas Vergleichbares gesehen und waren noch nicht so abgehärtet wie wir, die heutzutage von fast überall auf eine schier unendliche Flut an Horrorfilmen zugreifen können.

Nicht ohne Grund findet sich Alien 1 in vielen Hitlisten der besten Horrorfilme aller Zeiten in den Top 10 oder gar auf dem ersten Platz, etwa bei Rotten Tomatoes.

Wie geht es weiter mit dem Alien-Franchise?

Ihr müsst nicht mehr lange warten, bis es offiziell mit dem Alien-Franchise weitergeht! Bereits am 16. August 2024 startet Alien: Romulus in den Kinos und auch wenn Ridley Scott selbst nicht Regie geführt hat, soll er sich offenbar bereits begeistert über den Streifen von Fede Alvarez (Evil Dead (2013), Don't Breathe) geäußert haben:

So, seid mal ehrlich: Wie gruselig fandet ihr den ersten Alien, als ihr ihn euch zum ersten Mal angeschaut habt? Konntet ihr euch danach monatelang nicht mehr mit eurer Familie an den Frühstückstisch setzen? Oder habt ihr Nerven aus Stahl und danach ruhig geschlafen? Freut ihr euch auf den neuen Aliens-Film 2024? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!