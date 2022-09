Samurai-Action-RPG enthüllt: Rise of the Ronin zeigt erstmals seine Open World

Die State of Play vom 13. September hielt einige Ankündigungen bereit. Auf viele davon dürfen sich auch PC-Spieler freuen, doch gerade das vielversprechende Rise of the Ronin wird konsolenexklusiv für die Playstation veröffentlicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass Sony den Titel auch auf den PC bringt - sonst wäre es wohl als »exklusiv« statt »konsolenexklusiv« angekündigt worden.

Welche Ankündigungen und Trailer es bei Sonys Event noch gab und was für PC-Spieler dabei ist, entnehmt ihr unserer großen Übersicht:

So habt ihr Japan noch nie gesehen

Rise of the Ronin zeigt euch Japan am Ende der Edo-Zeit im 19. Jahrhundert. Die Entwickler wollen auch von den düstersten Seiten dieser Epoche erzählen, vor denen bisher viele zurückschreckten . Doch nun wollen wir euch erst einmal den Trailer zeigen:

Doch was genau wird Rise of the Ronin für ein Spiel? In der Ankündigung von PlayStation und dem ersten Trailer stecken schon die wichtigsten Informationen:

Bekannte Entwickler

Rise of the Ronin wird von Team Ninja entwickelt, die zuletzt das Final Fantasy Prequel Stranger of Paradise und das Action-Rollenspiel Nioh 2 veröffentlichten. Wir dürfen also mit wahrscheinlich herausfordernden Kämpfen rechnen, bei denen wir nicht nur Katana und andere klassische Waffen nutzen, sondern auch auf Schusswaffen zurückgreifen. Das Spiel wird nach eigenen Angaben außerdem das bisher ambitionierteste Projekt von Team Ninja.

Welt und Geschichte

Neben den Actionkämpfen, mit denen die Entwickler schon viel Erfahrung gesammelt haben, soll aber auch die Story im Vordergrund stehen. Rise of the Ronin setzt dabei auf ein historisches inspiriertes Setting, das auf Fantasy-Elemente wohl größtenteils verzichtet.

Es geht in das Japan des 19. Jahrhunderts, dem nach Jahrhunderten der Isolation ein großer Umbruch bevorsteht. Das Ende der Edo-Zeit wird durch die Ankunft der im Trailer gezeigten schwarzen Schiffe eingeleitet, einer amerikanischen Flotte, die eine Öffnung der japanischen Häfen für den Westen erzwang.

Wir selbst schlüpfen zu dieser Zeit in die Rolle eines Ronin, eines Samurai, der keinem Meister dient. Wir erkunden die Open World und entscheiden uns frei, auf welcher Seite wir in verschiedenen Konflikten stehen wollen. So ist etwa von einem Bürgerkrieg zwischen dem regierenden Tokugawa-Shogunat und deren Gegnern die Rede. Auf ein ähnliches Szenario für das neu angekündigte Assassin's Creed: Codename Red spekulierte auch schon unser Autor Tillmann in seiner Kolumne:

Rise of the Ronin hat noch keinen festen Releasetermin, soll aber 2024 für die Playstation 5 erscheinen. Ob es zeitgleich auch auf PC rauskommt, fragen wir für euch die Entwickler. Die Antwort ergänzen wir euch dann hier!

Was haltet ihr von Rise of the Ronin? Würdet ihr gerne ein Spiel von Team Ninja ausprobieren, dass sich an diesem düsteren Setting versucht und hofft auf einen späteren PC-Release? Oder freut ihr euch bereits auf das neue Assassin's Creed in Japan und braucht keine weitere Open World mit ähnlichem Szenario? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!