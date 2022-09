State of Play: Alle Ankündigungen und Trailer, was erscheint auch für PC?

Sonys State of Play im September hatte ein ordentliches Päckchen für Spiele-Fans geschnürt, mitsamt Neuankündigungen, Release-Daten und jeder Menge Trailern. Da der Publisher zunehmend auch auf dem PC eine Heimat finden will, sind viele Infos auch für diejenigen unter euch spannend, die Maus und Tatstatur den Vorzug geben.

Wir haben für euch alle Ankündigungen gesammelt, damit ihr nichts verpasst, was auf eure Wunschliste gehört. Viel Spaß beim Stöbern!

Tekken 8

Was wurde angekündigt? Das neue Tekken 8 ist offiziell enthüllt! Der nächste Teil der bekannten Fighting-Reihe verspricht im ersten Trailer, eine echte Grafikbombe zu werden - die Szenen sollen im Spiel genauso flüssig aussehen und wurden direkt aus dem Story-Modus aufgenommen. Kein Wunder, Bandai Namco setzt diesmal auf die mächtige Unreal Engine 5.

Interessant für PC-Spieler? Auf jeden Fall, denn Tekken 8 erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ein Release-Datum gibt es noch nicht.

God of War Ragnarök

Was wurde angekündigt? Ein neuer Story-Trailer zeigt viele Szenen aus der Reise von Kratos und Sohnemann Atreus, die weiterhin in der nordischen Sagenwelt um ihr Leben kämpfen. Wichtige Figuren wie Tyr, Freya und sogar Donnergott Thor haben kurze Auftritte, die neugierig auf die Geschichte von God of War Ragnarök machen.

Interessant für PC? Ja, aber ihr müsst Geduld haben. Da God of War (also das Reboot von 2018) erst 2022 für PC erschienen ist, rechnen wir fest damit, dass auch Ragnarök irgendwann dort aufschlägt. Aber wohl erst in einigen Jahren.

Rise of the Ronin

Was wurde angekündigt? Team Ninja, die Entwickler von Nioh und Nioh 2, haben ihr neues Spiel enthüllt: Rise of the Ronin wird ein Open-World-Titel, in dem wir die Welt der Samurai hautnah erleben. Die Geschichte spielt am Ende der Edo-Periode, also im 19. Jahrhundert. Ihr seid als herren- und namenloser Ronin mit traditionellem Katana, aber auch mit frühen Schusswaffen ausgestattet.

Interessant für PC? Rise of the Ronin wurde als »konsolenexklusiv für PS5« angekündigt, was ziemlich sicher bedeutet, dass es auch für PC erscheint. Das Release-Datum liegt noch ein Stück in der Zukunft, es soll irgendwann 2024 soweit sein.

Hogwarts Legacy

Was wurde angekündigt? Diejenigen, die Hogwarts Legacy auf einer PlayStation-Konsole spielen, dürfen sich über eine exklusive Quest freuen, die im Dorf Hogsmead spielt.

Interessant für PC? Nur, wenn ihr euch darüber ärgert, dass die Zaubererwelt nicht für alle vollständig zugänglich ist. Potter-Fan Natalie hat ihrem Frust darüber hier Luft gemacht:

70 27 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Die Vorbestellerboni machen mich wütend

Pacific Drive

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was wurde angekündigt? Pacific Drive ist ein neues Survival-Adventure mit Rennspiel-Elementen und das Erstlingswerk von Entwickler Ironwood Studios, das euch in den pazifischen Nordwesten schickt. Allerdings in der Postapokalypse.

Interessant für PC? Ja, Pacific Drive erscheint 2023 auch für PC (und konsolenexklusiv für PlayStation 5).

Synduality

Was wurde angekündigt? Noch eine neue Enthüllung von Bandai Namco ist Synduality, ein Sci-Fi-Shooter, in dem ihr einen KI-Mitstreiter an der Seite habt und mit ihm durch eine Postapokalypse voller Säureregen und Monster zieht.

Interessant für PC? Synduality erscheint 2023 auch für den PC sowie für PS5 und Xbox Series X/S.

Project Eve ist jetzt Stellar Blade

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was wurde angekündigt? Project Eve wurde in Stellar Blade umbenannt, aber sonst bleibt beim Action-Spiel alles gleich. Als Kämpferin Eve schlagt ihr euch im wahrsten Sinne durch eine komplexe Sci-Fi-Welt.

Interessant für PC? Wie Rise of the Ronin wurde auch Stellar Blade als »konsolenexklusiv für PS5« angekündigt und dürfte entsprechend auch für den PC, nicht aber für Xbox erscheinen.

Like a Dragon: Ishin

Was wurde angekündigt? Das Spin-Off zur japanischen Yakuza-Serie erscheint nun auch im Westen. Allerdings nicht das Original von 2014, sondern ein Remake, das auf der Unreal Engine 4 basiert. Ihr werdet bekannte Gesichter wiedertreffen, allerdings ist Protagonist Kazuma Kiryu diesmal als Schwertmeister Sakamoto Ryoma im 19. Jahrhundert unterwegs.

Interessant für PC? Noch nicht direkt, ein Release ist bisher nur für PS4 und PS5 im Februar 2023 bestätigt. Da aber inzwischen die gesamte Yakuza-Serie auf dem PC spielbar ist und auch das Spin-Off Judgement laut Gerüchten bald auf dem heimischen Rechner erscheint, können wir uns berechtigte Hoffnungen auf einen zukünftigen PC-Port machen.

Die State of Play ist natürlich bei weitem nicht die letzte spannende Veranstaltung, die sich um neue Spiele dreht. In unserer großen Messe-Übersicht findet ihr alle wichtigen Termine.