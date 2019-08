Paul Verhoevens Science-Fiction-Kultfilm RoboCop erhält über 30 Jahre später eine direkte Fortsetzung. Drehen sollte den Sci-Fi-Experte Neill Blomkamp (District 9, Elysium, Chappie), doch der stieg nun nach einem Jahr Arbeit aus der Produktion wieder aus.

Als Grund nennt der Regisseur terminliche Probleme, da er zwischenzeitlich einen neuen Film inszenieren möchte. Und weil das Filmstudio MGM nicht auf ihn warten möchte, sondern schnellst möglichst mit der Produktion zum neuen RoboCop-Film beginnen möchte, gibt Blomkamp seinen Posten wieder frei.

Off Robocop. I am shooting new horror/thriller and MGM can’t wait/ need to shoot Robocop now. Excited to watch it in theaters with other fans. N