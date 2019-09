Auf der gestrigen Nintendo Direct wurden viele neue Spiele angekündigt - dazu gehört auch Rogue Company von den Hi-Rez-Studios. Die Macher von Smite haben mit Paladins und Realm Royale schon reichlich Erfahrung im Shooter-Bereich gesammelt. Nun gaben sie bekannt, dass ihr neuer Titel 2020 für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen soll.

Die namensgebende "Rogue Company" ist ein Syndikat von Elite-Söldnern, deren Rolle ihr in den Team-basierten Online-Gefechten übernehmen werdet, um "tödliche und herausfordernde Missionen" in verschiedenen PvP-Spielmodi zu bewältigen, so der Hersteller.

Crossplay zwischen allen Plattformen

Dazu sollen euch, neben den verschiedenen Söldern, auch noch ein großes Arsenal an Waffen und unterschiedlichen Fähigkeiten zur Verfügung stehen.

Rogue Company wird laut offizieller Webseite außerdem Crossplay und Cross-Progression zwischen allen großen Plattformen unterstützen. PC-Spieler werden also mit und gegen Konsolenspieler antreten und ihren Spielstand auf Switch, PS4 oder Xbox One weiter verwenden können.

Ansonsten ist über Rogue Company noch nicht viel bekannt. Wenn euer Interesse trotzdem geweckt wurde, könnt Ihr euch ab sofort auf der offiziellen Website für die kommende Alpha registrieren.