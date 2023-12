Rogue Trader: Die Test-Wertungen zum Warhammer-Rollenspiel gehen erstaunlich weit auseinander

Rogue Trader schneidet bei uns sehr gut ab, doch andere Medien haben da eine gänzlich abweichende Sicht.

Warhammer 40,000: Rogue Trader stößt bei der Presse auf kein einheitliches Echo. Wir zeigen uns in unserer Review durchaus angetan und es könnten sogar 90 Punkte am Ende herausspringen.

Obschon auch wir auf Fehler in der Testversion hinweisen, wiegen diese für andere Medien weit schwerer. So stimmen unserem positiven Votum längst nicht alle zu. Wir zeigen euch, wie breit die Wertungsschere aufgeht.

Die internationalen Wertungen zu Warhammer 40,000: Rogue Trader

Auf Metacritic sind bereits einige Reviews zu Rogue Trader gesammelt worden. Insgesamt ergibt sich aus diesen ein Durchschnitt von 74 .

. Bei Opencritic kommt das Taktik-Rollenspiel ebenfalls auf eine durchschnittliche 73.

Publikation Wertung GameStar 85 bis 90 multiplayer.it 85 games.ch 82 wccftech.com 80 Digital Trends 70 PCGamesN 60 PcGamer 59

3:09 Warhammer 40k: Rogue Trader zeigt in neuem Gameplay-Video die taktischen Bodenkämpfe

Das sagen die internationalen Tests

Joel Kogler von games.ch zeigt sich sehr zufrieden mit Warhammer 40k: Rogue Trader, vorrangig lobt er den Einstieg in das einschüchternde Setting:

Warhammer 40,000: Rogue Trader" schafft es, euch in die Welt des 41. Millenniums zu entführen, ohne euch gleich zu Beginn zu überfordern.

Die Kollegen von Digital Trends kritisieren zwar die relativ hohe Bugdichte, allerdings hat sie der schiere Umfang der Kampagne beeindruckt.

Kritischer wird Lowell Bell von PcGamesN. Für ihn wiegen die Bugs noch weit schwerer, obschon er das Spiel an sich genießt.

Würde ich das Spiel nicht für ein Review spielen, hätte ich aufgehört und würde auf eine Handvoll Patches warten, die Fehler beheben und an der Balance schrauben.

Jody Macgregor von PCGamer geht mit Rogue Trader schärfer ins Gericht. Auch er bemängelt den Zustand des Spieles, doch stört er sich auch an repetitiven, mitunter langweiligen Kämpfen und einem eher mauen Charakterfortschritt.

Was sagt ihr zu Warhammer 40,000: Rogue Trader? Mögt ihr Setting und Konzept? Werdet ihr dem Spiel direkt zu Release eine Chance geben? Oder lasst ihr die Waffen im digitalen Schrank und wendet euch lieber anderen Spielegefilden zu? Und was für ein Warhammer 40k-Spiel würdet ihr gerne mal sehen? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare!