Der Warcraft-Regisseur meldet sich mit neuem Sci-Fi-Actionfilm zurück, der komplett in Unreal Engine 5 entsteht

Aus den großen Kino-Plänen für Warcraft nach dem Debütfilm wurde nichts, jetzt schnappt sich Regisseur Duncan Jones ein neues Franchise.

Duncan Jones ist zurück! Der Regisseur von Filmen wie Warcraft, Moon oder Source Code hat seinen neuesten Sci-Fi-Actionfilm bereits abgedreht. Der Kniff dabei: Rogue Trooper wurde komplett in der Unreal Engine 5 animiert, die natürlich bei Spielen wie Fortnite, The Witcher 4 oder Stalker 2 zum Einsatz kommt.

Brutaler Sci-Fi-Krieg in der fernen Zukunft

Darum geht's: Bei Rogue Trooper handelt es sich um eine Adaption der gleichnamigen Comics von Gerry Finley-Day und Dave Gibbons, die 1981 in der 2000-AD-Sammlung ihr Debüt feierten. Die Story spielt sich in der fernen Zukunft auf dem Planeten Nu-Earth ab, auf dem sich zwei verfeindete Fraktionen gegenseitig in Stücke schießen.

Inmitten des Konflikts zwischen den sogenannten Norts und Southers findet sich ein genetisch verbesserter Supersoldat namens 19 wieder - das Ergebnis fragwürdiger Experimente. Schon 2018 war bekannt, dass Duncan Jones an einer Adaption von Rogue Trooper arbeitet, jetzt ist der Animationsfilm so gut wie abgeschlossen.

Ein offizieller Trailer lässt noch auf sich warten, dafür gibt es aber schon einmal ein erstes Bild und neue Infos zum Cast. Während Jones die Regie und das Drehbuch verantwortet, sind Jason und Chris Kingsley (Dredd) und Stuart Fenegan (Moon, Source Code, Warcraft) mit an Bord.

So sind unter anderem Aneurin Barnard (Dunkirk), Haley Atwell (Captain America, Mission: Impossible 7), Jack Lowden (Slow Horses) Daryl McCormack (Bad Sisters), Reece Shearsmith (Saltburn), Jemaine Clement (Avatar 2), Matt Berry (What We Do In The Shadows) und Sean Bean (Game of Thrones) involviert.

Einen konkreten Starttermin gibt es im Moment noch nicht, Rogue Trooper soll irgendwann 2025 erscheinen. Ob im Kino oder ausschließlich bei Streamingdiensten, bleibt im Moment ebenfalls offen.

Duncan Jones' letzte Filme konnten nicht überzeugen

Rogue Trooper wird der erste Film von Duncan Jones seit dem Netflix-Flop Mute. Der Sci-Fi-Film startete 2017 bei dem Streamingdienst, fand bei Kritikern wie Fans allerdings keinen großen Anklang: Bei Metacritic kommt Mute auf durchschnittlich 35 bis 52 Punkte, bei Rotten Tomatoes auf 21 bis 47 Prozent.

Zuvor brachte Duncan Jones außerdem die Warcraft-Verfilmung in die Kinos, die jedoch an den Kinokassen floppte. Aus den ursprünglichen Plänen einer ganzen Trilogie wurde damit erstmal nichts.

Wie gut haben euch die vorangegangenen Filme von Regisseur Duncan Jones bisher gefallen - allen voran Warcraft? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Rogue Trooper, der komplett in der Unreal Engine 5 animiert wurde? Freut ihr euch auf das Projekt oder wartet ihr lieber erstmal den ersten Trailer ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!