Nach Judge Dredd wird nun eine weitere Comic-Vorlage aus der Reihe 2000 AD fürs Kino verfilmt. Die Rede ist von Rogue Trooper, zu dem es neben den Comics auch eine bekannte Spielereihe von Rebellion gibt.

Nun spendiert Regisseur Duncan Jones (Moon, Source Code) dem Super-Soldaten einen ersten Kinofilm und erfüllt sich damit einen langjährigen Traum. Der Filmemacher zeigte sich zuletzt für die Spiele-Verfilmung WarCraft verantwortlich, die jedoch bei den Kritikern und Fans mit gemischten Reaktionen ankam. Nach seinem Science-Fiction-Film Mute für Netflix widmet sich Duncan mit Rogue Tropper wieder einem Kinofilm.

Incredibly excited to confirm I'm working on an adaption of Gerry Finley-Day & Dave Gibbons’ 2000AD comic ROGUE TROOPER!

Lot of work ahead though, so we will NOT be at SDCC.

More info available at https://t.co/7bTNs5f1lM

#roguetrooper @roguetrooper @LibertyFilms @LibertyStu — Duncan Jones (@ManMadeMoon) July 16, 2018

Zuspruch erhält der Filmemacher von Comic-Autor Neil Gaiman, der sich via Twitter über die geplante Verfilmung und Besetzung freut.

Finally! That's great news. Rogue Trooper was @ManMadeMoon's dream film the first time I met him, over 15 years ago... — Neil Gaiman (@neilhimself) July 16, 2018

Rogue Trooper als Comic und Spiel

Die Vorlage handelt von einem genetisch verbesserten Elitesoldat in einer Zukunft, in der man die Persönlichkeit eines Soldaten down­loa­den kann, wenn dieser stirbt, und sie als Unterstützung für andere Soldaten nutzen kann. So trägt der GI Rogue Trooper die Biochips seiner toten Freunde Gunnar, Bagman und Helm mit sich, die er in seine Waffe, seinen Helm sowie in seinen Rucksack eingebaut hat.

Rogue Trooper erschien erstmals für Amiga im Jahr 1991, gefolgt von einem Videospiel PlayStation 2, Xbox und den PC im Jahr 2006. Drei Jahre später folgte eine verbesserte Version für Nintendos Wii. Im Herbst letzten Jahres kam Rogue Trooper Redux als Neuauflage des Third-Person-Shooters heraus.

