Rollenspiel-Sale bei Steam: 5 Angebote, die sich wirklich lohnen

Im aktuellen Obsidian-Sale findet ihr tolle Schnäppchen, wie Grounded, Outer Worlds und Fallout: New Vegas.

Nachdem uns die Rollenspiel-Experten von Obsidian gerade erst einen Blick in die Zukunft werfen ließen und ihr neues Fantasy-Spiel Avowed genauer vorgestellt haben, feiern sie nun ihre Vergangenheit: Beim großen Steam-Sale zum zwanzigsten Jubiläum des Studios sind jede Menge ihrer Spiele reduziert zu bekommen. Wir stellen euch einige der besten Angebote vor.

Pillars of Eternity 2

9:40 Pillars of Eternity 2: Deadfire - Testvideo: Auf der Jagd nach dem Rollenspiel-Thron

Genre: Rollenspiel | Release: Mai 2018 | Preis & Rabatt: 10 Euro, 75 Prozent Rabatt

Das 2018 veröffentlichte Rollenspiel Pillars of Eternity 2 ist im Test für uns ein Meisterwerk. Zwar hat es nicht den Oldschool-Charme seines Vorgängers verloren, punktet aber dennoch mit vielen sinnvollen Verbesserungen und hebt sich deutlich von vorherigen Spielen ab, vor allem mit seinem gut gelungenen Piraten-Setting.

PoE 2 zeichnet sich auch wieder durch seine enorme spielerische Freiheit aus, die schon bei der Charaktererstellung mit verschiedenen Klassen, Hintergründen und mehr beginnt. Aber auch im Spiel erwarten uns spannende Entscheidungen, die großen Einfluss auf den Spielverlauf haben. Wer nichts gegen isometrische Perspektive und Taktik-Kämpfe hat, ist hier auf jeden Fall richtig.

Grounded

15:02 Grounded - Test-Video zum grandioses Survival-Spiel

Genre: Survival | Release: September 2022 | Preis & Rabatt: 24 Euro, 40 Prozent Rabatt

Im eigenen Garten gefährliche Abenteuer erleben? Grounded macht es möglich, indem es euch auf die Größe von Insekten schrumpft. Nun müsst ihr in einer Welt voller vielbeiniger Gefahren überleben und es irgendwie schaffen, wieder groß zu werden. Das könnt ihr alleine versuchen oder gemeinsam im Koop losziehen.

Im Test gefiel uns vor allem die großartige, liebevoll gestaltete Spielwelt des Survivalspiels. Aber euch erwartet auch ein tolles und anspruchsvolles Kampfsystem mit epischen Bosskämpfen und vielen verschiedenen Gegnern.

The Outer Worlds

11:32 The Outer Worlds - Test-Video zum Fallout-ähnlichen Rollenspiel-Hit

Genre: Rollenspiel | Release: Oktober 2019 | Preis & Rabatt: 20 Euro, 34 Prozent Rabatt

Noch drei Monate sind es bis zum Release von Starfield. Wer aber jetzt schon Lust auf ein Weltraum-Rollenspiel hat, kann sich die Zeit mit The Outer Worlds vertreiben. Das Rollenspiel ist ebenfalls ein Highlight für freiheitsliebende Weltenbummler: Ihr dürft euren Charakter nach eigenen Vorstellungen gestalten, Quests auf verschiedene Arten angehen und bedeutungsvolle Entscheidungen treffen.

Outer Worlds erzählt außerdem eine spannende und humorvolle Geschichte mit glaubhaften Charakteren und hervorragenden Dialogen. Schwächen zeigen sich dagegen in der recht leeren Spielwelt, in der es nur wenig zu entdecken gibt. Und auch bei Gegner-, Waffen- und Rüstungs-Vielfalt wäre noch mehr gegangen.

Pentiment

9:46 Pentiment im Testvideo: Eines der besten Spiele des Jahres ist ein echtes Kunstwerk

Genre: Abenteuer | Release: November 2022 | Preis & Rabatt: 13 Euro, 33 Prozent Rabatt

Pentiment gehört zu den Spielen, mit denen niemand gerechnet hat: Ein mittelalterliches Krimi-Abenteuer in den bayerischen Alpen, das mit seinem Grafik-Stil mittelalterliche Holzschnitte nachahmt. Wie sich herausstellte, ist Pentiment aber ein richtiges Highlight für Story-Fans.

Wie wir im Test feststellen, begeistert die exzellente Hauptgeschichte um den Künstler Andreas mit interessanten Charakteren, einer authentischen Mittelalterwelt und den spürbaren Folgen eurer Entscheidungen. Falls ihr euch das Spiel zulegen wollt, solltet ihr unbedingt unsere Einsteiger-Tipps berücksichtigen, um möglichst viel Spaß zu haben.

Fallout: New Vegas

PLUS 9:32 Die besten Story-Spiele: Fallout New Vegas - »Mir fallen nicht viele Spiele ein, die das geschafft haben«

Genre: Rollenspiel | Release: Oktober 2010 | Preis & Rabatt: 2,49 Euro, 75 Prozent Rabatt

Fallout: New Vegas hat zwar 12 Jahre nach dem Release schon ein bisschen Wüstenstaub angesammelt, ist aber immer noch eine exzellente Rollenspiel-Empfehlung. Und auch hier gilt wieder - wie für Fallout und für Obsidian üblich -, dass eure Freiheit an erster Stelle steht. Haupt- und Nebenquest könnt ihr nach eurem Gutdünken erledigen, der Fraktion eurer Wahl beitreten, in Dialogen zahlreiche Antworten wählen und die Welt ohne Vorgaben erkunden.

Aber auch die Geschichte an sich ist großartig erzählt, weshalb New Vegas für uns zu den besten Story-Spielen aller Zeiten gehört. Sofern ihr keine modernen Shooter-Mechaniken oder besonders schicke Grafik braucht, bekommt ihr für den Preis einer Leberkässemmel ein großartiges Spiel.

Werdet ihr euch ein Spiel beim Obsidian-Sale kaufen, oder setzt ihr dieses Mal aus? Könnt ihr einen der Titel besonders empfehlen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!