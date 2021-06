Grafikkarten sind aktuell extrem teuer. Mit die besten Chancen, zu akzeptablen Preisen an ein Modell zu kommen, sehen viele bei den Referenzdesigns der Hersteller selbst beziehungsweise bei Nvidias Founders Edition (FE). Im Falle der neuen RTX 3070 Ti scheint die FE aber quasi nicht existent zu sein.

Eine nicht lieferbare Grafikkarte klingt momentan zunächst alles andere als ungewöhnlich. Auffällig ist allerdings, dass bei den anderen RTX-3000-Modellen durchaus nennenswerte Stückzahlen als Founders Edition im Umlauf sind. Die FE der RTX 3070 Ti sucht man dagegen vergeblich.

Bei Ebay finden sich beispielsweise viele Angebote der RTX 3080 Ti als Founders Edition und sie wurde dort auch schon oft verkauft. Die gleiche Suche nach der RTX 3070 Ti gibt dagegen kein einziges Ergebnis aus.

Was macht die Founders Edition so besonders?

Mit Blick auf die Performance gibt es nur geringe Unterschiede zwischen den verschiedenen Varianten einer bestimmten GPU wie der RTX 3070 Ti. Nvidias in Deutschland exklusiv über den Partner Notebooksbilliger.de verkaufte Founders Editions stellt aber zumindest in Sachen Lieferbarkeit eine gewisse Ausnahme dar.

Sucht man in Foren nach Kauftipps für aktuelle Grafikkarten, werden häufig neue Lieferungen der Founders Editions als aussichtsreiche Anlaufstelle genannt (beziehungsweise im Falle von Radeon-Grafikkarten der AMD-Shop). Wann genau sie erfolgen, ist im Vorfeld allerdings meist unbekannt.

Um dennoch rechtzeitig zur Stelle zu sein, gibt es verschiedene Alarmsysteme, etwa über bestimmte Discord-Server. Die sind mittlerweile aber auch auf recht breiter Front bekannt und teils gar nicht mehr zugänglich, so dass es auch im Falle der FE großes Glück braucht, um an ein Modell zu kommen.

Nicht nur Deutschland betroffen

Die Founders Edition der RTX 3070 Ti ist nicht nur hierzulande verschollen: Auch in den USA sucht man sie bislang vergeblich (via The Verge). Das spricht für generelle Lieferprobleme bei Nvidia. Partnerkarten der RTX 3070 Ti sind gleichzeitig den Umständen entsprechend »gut« erhältlich.

Bislang keine offiziellen Aussagen: Wir haben sowohl Nvidia als auch Notebooksbilliger.de Anfragen zu den Hintergründen geschickt, bislang aber keine Antwort erhalten. Sollte sich das ändern (was wir eher für unwahrscheinlich halten), aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend.