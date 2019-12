Entwickler von Rune 2 gibt das Spiel auf & wird vom Publisher verklagt

Die Rune 2-Entwickler Human Head Studios, die vor allem für den Shooter Prey (2006) bekannt sind, wurden von ihrem Publisher Ragnarok Games verklagt, nachdem sie den weiteren Support des Titels nur einen Tag nach dessen Veröffentlichung eingestellt haben.

Was ist passiert? Nur einen Tag nach der Veröffentlichung der Wikinger-Enttäuschung Rune 2 (In unserem Test gab es eine Wertung von 54) im Epic Games Store, am 13. November 2019, gaben Human Head Studios bekannt, die Tore des Studios zu schließen. Jedoch folgte noch am selben Tag die Ankündigung, diese wieder unter dem Namen Roundhouse Studios zu öffnen - mit Bethesda als neuem Publisher.

Kurz darauf veröffentlichte Ragnarok ein Statement, in dem es hieß, dass sie genau so wenig Ahnung von den Plänen der Entwickler gehabt hätten wie die Rune 2 Community. Allerdings versprachen sie, dass man neue Entwickler engagieren würde, die den Titel nach dem Launch mit Patches, Updates und neuem Content versorgen sollen. Ganz so einfach ist das allerdings nicht.

Drei Wochen später, am 4. Dezember 2019, folgte nämlich eine weitere Mitteilung: Trotz mehrmaliger Anfragen, weigert sich Human Head/Roadhouse, den Source Code der finalen Version sowie die Spiel-Assets von Rune 2 an den Publisher auszuhändigen - ohne diese seien weitere Arbeiten an dem Titel allerdings unmöglich. Deshalb will der Publisher nun eine Klage einreichen. Auch um weiterhin die Versprechen einhalten zu können, die sie der Community gegeben haben.

Die rechtlichen Unterlagen für die Klage, die Ragnarok nun mit der Presse teilte, machen Human Head schwere Vorwürfe:

Die Entwicklung von Rune 2 war von Verschiebungen, Fehlern und Missmanagement geprägt. Ursprünglich sollten elf Meilensteine während der Entwicklung von Rune 2 erfüllt werden, um den Titel für die Veröffentlichung vorzubereiten - Human Head benötigte allerdings letzten Endes ganze 23.

Obwohl Human Head ca. 3,5 Millionen US-Dollar von Ragnarok erhielt, schafften sie es nicht, ihre vertraglichen Pflichten zu erfüllen: Ziel war es, ein Bug-freies, vollständig getestetes Spiel mit Koop-Multiplayer und kompletter Lokalisierung abzuliefern.

Human Head würde den Source Code absichtlich zurückhalten - angeblich wegen ausbleibender Zahlungen für Arbeiten, die allerdings nie verrichtet wurden.

Human Head habe wiederholt probiert, den Code des Spiels ohne Einwilligung von Ragnarok zu ändern und sogar eine veränderte, nicht genehmigte Version des Spiels im Epic Games Store hochgeladen und versucht zu veröffentlichen.

Human Head habe die Pläne, das Studio unter neuem Namen wiederzueröffnen, mit betrügerischer Absicht verheimlicht. Fünf Tage vor dem Release teilte Human-Head-Chef Ben Gokey Ragnarok mit, dass man das Studio schließen und alle Mitarbeiter entlassen werde. Auf die Frage, ob man Kontakt zu den gekündigten Mitarbeitern aufnehmen könne, antwortete Gokey, dass dies »ein Problem« sein werde - weil er wusste, dass diese bald für Bethesda arbeiten.

Gemäß seiner Klage fordert Ragnarok nun Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, die Rückerstattung des gesamten an Human gezahlten Geldes, Strafschadensersatz und Anwaltskosten sowie die Rückgabe des Source-Codes und der Assets von Rune 2. Human Head/Roadhouse haben sich bislang noch nicht zu der Sache geäußert.

