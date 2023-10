Konkurrenz für Gollum? Das Internet amüsiert sich über ein neues »schlechtestes Spiel 2023«

Wenn der Chef einen fragt, ob man am Wochenende Rise of Kong spielen möchte.

Begib dich auf die Quest, den Tod deiner Eltern durch das ultimative Alpha-Raubtier zu rächen: Gaw.

Na? Kribbelt es euch da schon in den Fingern? Mit diesem Satz leitet die Steambeschreibung des neuen Action-Adventures Skull Island: Rise of Kong ein, in dem ihr als gewaltiger Affe gegen ebenso gewaltige Urzeitkreaturen kämpft. Also Dinos, oder riesige Krabben und Sandwürmer.

Ich persönlich bin mir ja schon unsicher, ob Gaw nun der Name des Alpha-Raubtieres ist, oder ein spontaner Ausruf. Gaw! Auf jeden Fall sorgt Rise of Kong im Internet gerade für allerlei Gelächter. Das Spiel kostet nämlich 40 Euro, sieht aber aus, wie ein wiedergefundenes Relikt aus der PS2-Ära. Aber schaut doch einfach mal selbst:

Das schlechteste Spiel des Jahres?

Vielleicht tun wir der PS2 damit aber auch ein wenig Unrecht. Immerhin erschien für diese Konsole ein King-Kong-Spiel, das weitaus besser aussieht als Rise of Kong. Dabei klingt die Idee dahinter gar nicht so lahm. Als junger King Kong marschiert ihr über die legendäre Insel, kämpft gegen anderen Bestien und entdeckt einige Geheimnisse. Final läuft es natürlich darauf hinaus, als Affenkönig über die Insel zu herrschen. Den Rest der Geschichte kennt man ja.

Doch wirklich eindrucksvoll setzt das Entwicklungsstudio IguanaBee diese Prämisse nicht um. Nicht nur grafisch schreckt das Machwerk ab, auch rein spielerisch bringt es die Leute eher zum Schmunzeln:

In den Kommentaren wird dabei auch oft ein Vergleich zu Gollum gezogen, das Mitte des Jahres für haufenweise Enttäuschung sorgte. Bei Gollum hatten sich die Leute aber auch etwas mehr erhofft als in diesem Fall.

Bei Rise of Kong handelt es sich übrigens nicht um einen Einzelfall. Das Spiel kommt von dem Publisher GameMill Entertainment, der dafür berüchtigt ist, allerlei einigermaßen bekannte Lizenzen in bestenfalls drittklassige Spielen zu verwandeln.

Zwar kommt dabei gelegentlich auch durchaus Brauchbares heraus, wie Nickelodeon All-Star Brawl, öfter sind aber Spiele wie Cobra Kai oder zuletzt Avatar: Quest for Balance darunter, das Kollegin Steffi sogar das Herz gebrochen hat. Gaw!

Was haltet ihr von dem neuen King-Kong-Spiel? Klingt die Idee dahinter für euch spannend, oder haltet ihr das komplette Paket für Quark? Habt ihr euch Skull Island womöglich sogar zugelegt und überraschenderweise Spaß damit? Falls ja, was gefällt euch daran so sehr? Schreibt eure Gedanken dazu liebend gerne in die Kommentare!