Wer im Winter in der Wohnung oder dem Büro sitzt und schlimmstenfalls noch eine öde Aussicht aus dem Fenster hat, wünscht sich vielleicht gelegentlich an einen anderen Ort. Zum Glück haben wir unser Hobby und können uns auch ohne einen teuren und in Pandemie-Zeiten komplizierten Urlaub eine Auszeit von unserer bekannten Umgebung gönnen.

Dank kostenloser Unreal-Engine können heute auch Indie-Entwickler und Einzelpersonen für uns Welten entwerfen, die dann sogar mit der heutzutage bei AAA-Titeln üblichen Optik mithalten können. Ein wirklich schönes Beispiel ist Lushfoil Photography Sim. Hinter dem sperrigen Titel verstecken sich wunderschöne Landschaften, die ihr bald erkunden könnt - und zwar auch ohne High-End-PC.

Das ist Lushfoil

Lushfoil ist eine Fotografie-Simulation, so viel sagt schon der Titel. Ihr erkundet verschiedene Orte rund um die Welt und fotografiert alles, was euch vor die Linse kommt - und es wert ist, festgehalten zu werden. Und das wird wohl richtig viel sein. Doch gerade in diesem Fall sagen Bilder mehr als Worte, mehr noch bewegte Bilder. Deshalb gibt es hier erst einmal den Trailer zum Erkundungs-Spiel:

Der Solo-Entwickler Matt Newell gibt auf Steam an, dass jede seiner Landschaften einem realen Vorbild nachempfunden ist. Um eine möglichst detaillierte und realitätsnahe, digitale Version dieser Orte zu erschaffen, verwendete er dabei immer Referenz-Fotografien.

Bisher bekannt sind folgende Orte, die ihr im fertigen Spiel erkunden könnt:

Castle Rock Beach, West-Australien

Mydralssandur, Island

Fushimi Inari Taisha, Japan

Wakamarina Valley, Neuseeland

Le Prarion, französische Alpen

Hinter den schönen Bildern steckt aber mehr, als eine reine Grafikdemo. Lushfoil soll ein Fotografie-Spiel sein und darauf liegt auch der Fokus. Ihr könnt beim Aufnehmen schöner Ausblicke auf eine Vielzahl von Einstellungen zurückgreifen, die echten Kameras nachempfunden sind.

Aber auch abseits des Fotografierens gibt es wohl mehr zu tun: Ihr verfolgt verschiedene Ziele und könnt auf eurem Weg Sammelgegenstände, geheime Quests und Easter Eggs entdecken - wenn ihr vom vorgegebenen Pfad auch einmal abweicht. Ob auch eine Geschichte erzählt wird ist nicht bekannt, aber wohl unwahrscheinlich.

Wenn ihr nach mehr Möglichkeiten sucht, euch in Spielen künstlerisch auszuleben, könnte auch Eastshade für euch etwas sein:

Großen Wert legt der Entwickler nach eigenen Aussagen auch darauf, sein Spiel gut zu optimieren, damit auch Besitzer älterer Hardware die blühenden Wiesen und majestätischen Berge genießen können. Vielfältige Grafikeinstellungen sollen garantieren, dass jeder Spieler sein Erlebnis entsprechend seinem System optimieren kann. Auch Unterstützung für VR-Brillen wird es geben.

So könnt ihr es ausprobieren

Lushfoil soll 2022 bei Steam erscheinen, aktuell ist aber noch kein genauer Releasetermin bekannt. Ungeduldige und Urlaubs-Bedürftige können trotzdem schon jetzt einen Blick auf einen Teil des Spiels werfen, nämlich die Französischen Alpen. In den nächsten Tagen ist eine kostenlose Beta für dieses Gebiet verfügbar, die natürlich nur einen Vorgeschmack auf das fertige Spiel liefert.

Offenbar müsst ihr die Berge aber nicht auf Schusters Rappen besteigen, sondern dürft euch einen Drahtesel schnappen, mit dem die Erkundung wohl deutlich schneller gehen wird:

So funktionieren Download und Installation: Um die Beta-Version selbst zu spielen, müsst ihr auf der Downloadseite via Discord herunterscrollen und dort auf den entsprechenden Button klicken, ihr ladet dann eine Zip-Datei herunter.

Diese enthält verschiedene Dateien und Ordner, sowie eine ausführbare Datei. Entpackt alles in einen Ordner und startet die EXE-Datei, schon solltet ihr euch auf eurem Weg in die Alpen befinden. Bevor ihr dann wirklich das Bergpanorama genießen könnt, gibt es noch die Möglichkeit, Grafikeinstelllungen vom Spiel anhand eines FPS-Ziels festlegen zu lassen. Alternativ könnt ihr aber auch selbst die gewünschten Einstellungen auswählen.

Beachtet, dass es sich hier um eine Beta-Version, also ein Spiel in Entwicklung handelt. Bestimmte Inhalte fehlen noch und auch Bugs können vorkommen.