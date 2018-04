Schon gewusst? - You Don't Know Jack kommt zurück

Jörg Pilawa, Elton und Johannes B. Kerner können einpacken! Der beste Quizmaster aller Zeiten kehrt zurück: Im Herbst diesen Jahres erscheint ein neues You Don't Know Jack für PC und Konsolen.

Auf der Spielemesse PAX East hat das Entwicklerstudio Jackbox Games angekündigt, dass das Partyspiel als einer von fünf Titeln in ihrem sogenannten »Jackbox Party Pack 5« enthalten sein wird. Welche vier Spiele ansonsten im Set stecken, ist noch nicht bekannt.

Der letzte Teil der berühmten Quizspiel-Reihe rund um den unverschämten Moderator Jack erschien 2015 ebenfalls in einem Jackbox Party Pack, allerdings nur auf Englisch. Die letzte deutsche Version trug den Titel You Don't Know Jack 4 und kam im Jahr 2003 raus.

Gesteuert wird das neue You Don't Know Jack neuerdings mit dem Smartphone. Jackbox Games haben in der Vergangenheit unter anderem mit Party-Spielen wie Quiplash oder Drawful 2 bewiesen, dass sich Handys durchaus als Controller für solche Mulitplayer-Spiele eignen.

8-Spieler-Support und neue Furzgeräusche

Für die Neuauflage versprechen die Entwickler nicht nur 8-Spieler-Support, sondern auch haufenweise neue Fragen und »top-aktuelle, kreative Beleidigungen«. Hier die Liste aller neuen Features, die Jackbox Games laut ihrer offiziellen Homepage in ihr neues Spiel einbauen wollen:

8-Spieler-Support

größere, verrücktere Jack Attacks

neue Sorten von Fragen

Einbindung der Zuschauer

brandneue Furzgeräusche

Streaming-Features

freche Meme-Referenzen

Neue Arten zu betrügen

Ein Haufen alter Furzgeräusche

Mehr als ein Frasier Joke, aus... Gründen.

Auch Solospieler dürfen wieder allein Rätsel raten, allerdings sollten sie sich auf einige gehässige Kommentare von Jack gefasst machen, weil sie ja offensichtlich keine Freunde haben.