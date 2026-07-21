Scrubs: Das Serien-Revival verliert gleich zwei Neuzugänge - einer davon hätte JDs neuer Hausmeister werden können

Auf Joel Kim Booster in der Rolle von Dr. Kevin Park müssen wir in Staffel 2 des Serien-Revivals von Scrubs verzichten. Bildquelle: ABC/Disney

Scrubs ist zurück! Nachdem im Frühjahr 2026 die Kult-Sitcom ihr Comeback feierte, steht für Ende des Jahres bereits Nachschub an: Schon im Herbst soll Staffel 2 des Serien-Revivals folgen. Und dafür haben Zach Braff und Donald Faison persönlich versprochen, mehr altbekannte Fanlieblinge in den Fokus zu rücken – allen voran John C. McGinley als Dr. Cox.

Zwei Cast-Mitglieder kehren für Staffel 2 von Scrubs nicht zurück

Es gibt aber auch weniger erfreuliche Nachrichten: Vor Staffel 2 müssen wir uns von gleich zwei Neuzugängen verabschieden. Wie Deadline berichtet, steigen die beiden folgenden Darsteller aus dem Scrubs-Revival aus:

Joel Kim Booster , der als Dr. Kevin Park auftritt und JDs neuen Rivalen darstellte - Park hatte es auf den Job als leitender Chefarzt des Sacred Heart abgesehen, der Job ging aber dann doch an JD.

, der als Dr. Kevin Park auftritt und JDs neuen Rivalen darstellte - Park hatte es auf den Job als leitender Chefarzt des Sacred Heart abgesehen, der Job ging aber dann doch an JD. X Mayo spielte bisher die Krankenschwester Pippa Raymond.

Warum genau sich die beiden verabschieden, geht aus dem Bericht von Deadline nicht hervor. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass Neil Flynn als Hausmeister in Staffel 2 ebenfalls eine größere Rolle spielen soll und man JD nicht mit zu vielen Rivalen auf einmal konfrontieren möchte.

0:30 Scrubs kehrt zurück und wir haben mit Zach Braff und Donald Faison darüber gequatscht, auf was sich Fans jetzt freuen dürfen

Autoplay

Der Ausstieg von Booster sorgt unter Fans für gemischte Reaktionen: Manche Fans bedauern den Weggang von Dr. Park, während andere mit seinem Charakter nicht so recht warm werden wollten. Hier ein paar stellvertretende Kommentare:

Dass Dr. Park geht, ist ziemlich verrückt – ich hatte den Eindruck, man hätte ihn als eine Art halb-antagonistischen Gegenspieler zu JD positioniert, [...]. Wenn er einfach nicht mehr in die Serie zurückkehrt, wäre das wirklich sehr schade. [...] - carcrash12

- carcrash12 Auf die sassy Krankenschwester kann ich verzichten, aber Dr. Park zu verlieren, ist schon ein bisschen schade. - OtherwiseArachnid5

- OtherwiseArachnid5 Dr. Park war meine liebste neue Figur, und ich hätte es toll gefunden, zu sehen, wie er sich weiter entwickelt. - Whisky_Colonic

- Whisky_Colonic Ich persönlich bin kein Fan von Dr. Park. Das ist nicht als Kritik an seinem Schauspieler gemeint. - Brachiosauruses

Übrigens wurde Ava Bunn als Sam Tosh zu einem series regular befördert. Damit dürfte sie als Nachwuchs-Ärztin ebenfalls eine größere Rolle spielen. Dr. Tosh zählt neben Asher Green (Jacob Dudman), Blake Lewis (David Gridley), Amara Hadi (Layla Mohammadi) und Dashana Trainor (Amanda Morrow) zu der neuen Generation an Ärzten des Sacred Heart.

Wann genau Staffel 2 des Scrubs-Revivals startet (bei uns voraussichtlich wieder bei Disney Plus), ist aktuell nicht bekannt. Irgendwann im Herbst 2026 soll es soweit sein.

Erst vor Kurzem sind die Dreharbeiten gestartet, diesmal sind insgesamt zehn statt nur neun Episoden geplant. Langfristig könnten insgesamt fünf neue Staffeln zu Scrubs erscheinen – zumindest, wenn es nach Zach Braff und Produzent Bill Lawrence geht.