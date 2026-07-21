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Ringe der Macht zeigt in Staffel 3 den Moment, der für den ganzen Schlamassel in Mittelerde erst verantwortlich war

In der zweiten Staffel von Der Herr Der Ringe: Die Ringe der Macht wurde schon fleißig geschmiedet, das »Meisterstück entsteht« aber erst in Staffel drei.

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Tillmann Bier
21.07.2026 | 15:51 Uhr

Seine Elbenverkleidung legt Sauron in Staffel 3 von Ringe der Macht ab und nimmt den Schmiedehammer zur Hand. (Bildquelle: Amazon) Seine Elbenverkleidung legt Sauron in Staffel 3 von Ringe der Macht ab und nimmt den Schmiedehammer zur Hand. (Bildquelle: Amazon)

Ein Ring sie zu knechten. Um den wohl berühmtesten Satz aus dem Werk von J.R.R. Tolkien dreht sich eigentlich die ganze Mittelerde-Serie von Amazon. In Die Ringe der Macht erleben wir Saurons Aufstieg im zweiten Zeitalter, umgeschrieben für die Zwecke der Serie.

In der zweiten Staffel schlich sich Sauron (Charlie Vickers) als Annatar bei den Elben ein und überredete Celebrimbor (Charles Edwards), die Ringe zu schmieden. In der kommenden dritten Staffel wird Sauron sein Werk nun endlich vollenden, wie einer der Showrunner verrät.

Einer fehlt noch

Staffel 2 der Amazon-Serie endete mit der Zerstörung von Eregion durch eine Ork-Armee. Galadriel (Morfydd Clark) entkam zusammen mit anderen Elben und konnte die drei Elbenringe so vor Sauron schützen. Für den dunklen Herrscher geht es in Staffel drei nach Mordor, wie Showrunner Patrick McKay erklärt:

Das ist die Staffel, in der Sauron den einen Ring in dem Vulkan erschafft.

Video starten 0:23 Ringe der Macht: Staffel 3 der Herr-der-Ringe-Serie zeigt sich in einem beunruhigenden ersten Teaser

Wir sehen also wohl das Ereignis des zweiten Zeitalters, das Mittelerde für tausende Jahre prägt. Nachdem Sauron den Einen Ring im Schicksalsberg geschmiedet hat, beginnt er in Tolkiens Werk seinen ersten Feldzug, wird aber von den Númenórern besiegt.

Erst über 1.000 Jahre später erobert der Dunkle Herrscher erneut große Teile von Mittelerde, unterliegt aber den Streitkräften von Elben und Menschen unter der Führung Gil-Galads und Elendils. Diese Schlacht sehen wir dann auch im Prolog der Herr-Der-Ringe-Filme. Sauron verschwindet, sein Ring jedoch nicht. Er landet erst bei Isildur, dann bei Gollum. Erst am Ende des dritten Zeitalters wird der Dunkle Herrscher endgültig besiegt und der Ring vernichtet.

So läuft die Geschichte zumindest in den Büchern ab. In der Serie wurde das zweite Zeitalter allerdings stark gekürzt. Schon während die Ringe der Macht geschmiedet werden, sind auch Isildur (Max Baldry) und Elendil (Lloyd Owen) in Númenor und Mittelerde unterwegs, die Schlacht des letzten Bündnisses könnte also das Finale von Die Ringe der Macht werden.

Für Staffel 3 kündigen die Serienmacher einen düstereren Ton an, niemand sei mehr sicher. Die Serie soll einen Sprung um mehrere Jahre in die Zukunft machen. Die Elben führen Krieg gegen Sauron und dieser hofft, sich mithilfe des Einen Ringes einen Vorteil zu erkaufen.

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Wie es genau mit Staffel 3 weitergeht, erfahren wir ab dem 11. November 2026. Dann starten die neuen Folgen exklusiv bei Amazon Prime, vermutlich wieder im Wochentakt. Wahrscheinlich wird auch die dritte Staffel wieder acht Folgen umfassen, wir werden die Serie also rund zwei Monate lang begleiten. Mehr spannende Geschichten rund um den Herrn der Ringe und ein paar Brettspiel-Tipps von Heiko findet ihr oben im Kasten.

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