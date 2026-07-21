Marvel-Chef-Kevin Feige fühlt sich wie ein »riesiger Loser«, weil aus einem vor 7 Jahren angekündigten Film bis heute nichts geworden ist

Mahershala Ali als Eric Brooks alias Blade klingt nach dem perfekten Casting! Leider hat Marvel bisher leider nichts draus gemacht. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

2019 wurde mit Pauken und Trompeten ein Blade-Reboot für das Marvel Cinematic Universe mit Mahershala Ali in der Hauptrolle angekündigt. Doch bis heute ist aus dem geplanten Kinofilm nichts geworden, und das, obwohl sich insgesamt drei verschiedene Regisseure und fünf Drehbuchautoren daran versucht haben.

Seitdem ist sogar Wesley Snipes in der Rolle des Vampire jagenden Daywalkers zurückgekehrt und seine Worte in Deadpool & Wolverine könnten kaum treffender gewählt sein: There's only been one Blade. There's only ever gonna be one Blade.

Der Marvel-Chef gesteht bei Blade persönliches Versagen ein

Der Tatsache, dass sich sein Studio so nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, ist sich Marvel-Chef Kevin Feige mehr als bewusst. Im Podcast Happy Sad Confused gesteht Feige einen seiner wohl größten Fehlschläge ein und bekennt:

Ich freue mich sehr, dass wir Wesley [Snipes] für Deadpool & Wolverine zurückgewinnen konnten und ich fühle mich wie ein riesiger Loser und Versager, weil wir das Projekt mit Mahershala [Ali] nicht auf die Beine stellen konnten.

1:23 Marvel's Blade: Nach Redfall versucht sich Arkane an einem neuen Vampir-Spiel

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Ob der MCU-Reboot zu Blade noch kommt, oder nicht, ist ungewiss

Das klingt nicht unbedingt danach, als würde aus dem Blade-Reboot noch etwas werden – zumindest mit Mahershala Ali. Mittlerweile wurde der Starttermin dafür längst aus Marvels Release-Kalender gestrichen.

Berichten zufolge soll der Oscar-Preisträger aus Filmen wie Moonlight oder Green Book auch alles andere als glücklich mit dem bisherigen Verlauf der Marvel-Produktion sein: Bei der Ankündigung seines Blade-Films war Ali außerdem 45 Jahre alt, mittlerweile ist er 52. Unbestätigten Gerüchten zufolge gilt das Projekt auch längst als tot.

Vielleicht müssen wir die Hoffnung aber nicht völlig aufgeben: Fairerweise hat Mahershala Ali in Interviews immer wieder betont, wie sehr er für die Blade-Rolle brennt (via Variety). Möglicherweise ist im MCU ja noch Platz für einen verhältnismäßig günstigen Vampirfilm für maximal 100 Millionen US-Dollar, bei dem es dann auch mit dem Drehbuch hinhaut.

Ob Wesley Snipes der einzige Blade auf der großen Kinoleinwand bleibt, ist aktuell nicht abzusehen. Fans können nur abwarten und die Daumen drücken.

Mit dem Marvel Cinematic Universe geht es im Kino jetzt erstmal mit Spider-Man: Brand New Day am 30. Juli 2026 weiter. Am 16. Dezember 2026 folgt dann bereits Avengers: Doomsday, zu dem gerade erst ein erster richtiger Trailer veröffentlicht wurde.

Mehr dazu und was sonst noch im MCU abgeht könnt ihr unter den Links weiter oben nachlesen.