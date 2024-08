»Wir hatten kein Leben mehr«: Nach 9 Jahren Scrubs stieß der Cast an seine Grenzen

Scrubs soll bald zurückkehren, doch über das ursprüngliche Ende scheint Hauptdarsteller Zach Braff nicht allzu traurig zu sein. Bildquelle: ABC

Scrubs lässt sich guten Gewissens als eine der besten Sitcoms der 2000er bezeichnen, doch gegen Ende ging der Serie ordentlich die Puste aus. Staffel 9 gilt unter Fans als die schwächste aller Seasons, mit der die Geschichte von J.D., Turk, Elliot und Carla letztendlich auch beendet werden sollte.

Jeder war ziemlich durch

Jetzt verrät mit Zach Braff einer der Hauptdarsteller, dass er über diesen Umstand gar nicht mal so unglücklich war. Denn bis 2009 (als die neunte und letzte Staffel startete) hatten der Cast und das verantwortliche Team hinter den Kulissen knapp neun Jahre am Stück an Scrubs gearbeitet.

Im Podcast Inside of You blickt Zach Braff nun - circa 15 Jahre nach dem Finale von Scrubs - auf seine Rolle als aufstrebender Arzt zurück und erinnert sich, wie sehr er gegen Ende der Serie an seine Grenzen stieß:

Ich vermisse es, jeden Tag lauthals zu lachen - das war damals unser Job. Das hat sich aber dann irgendwann aufgelöst und nach neun Jahren waren wir alle sehr erschöpft. Wir haben angefangen, Witze zu wiederholen. Jeder war ziemlich durch. Wir haben damals absurd viele Stunden am Stück gearbeitet, was mittlerweile nicht mehr üblich ist. Wir hatten [außerhalb von Scrubs] eigentlich kein Leben mehr. Wir waren alle einfach irgendwie durch.

Im Moment befindet sich übrigens ein Revival von Scrubs im Gespräch. Ob daraus eine zehnte Staffel, ein Reboot oder etwas völlig anderes wird, muss sich noch zeigen. Dem Serien-Schöpfer Bill Lawrence zufolge wird diese Entscheidung aber spätestens in den kommenden sechs Monaten gefällt.

Dazu verrät Zach Braff im Podcast:

Gerade wird über eine Neuauflage geredet und wenn ich darauf zurückblicke, denke ich mir: Oh, mein Gott. In der Lage zu sein, mit all diesen Leuten noch einmal so viel zu lachen - das wäre auf jeden Fall ein großer Spaß.

Fest steht zumindest schon einmal: Die Rückkehr von Scrubs soll kein Film werden.

