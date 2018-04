In einem Blog-Eintrag wendet sich der ausführende Produzent von Sea of Thieves, Joe Neate, an die Fans des Spiels. Er verspricht viele baldige (Balance-)Änderungen auf Basis von Spielerfeedback.

Noch wichtiger für viele dürfte aber sein, dass er für kommende Woche ein Video ankündigt, in dem das Entwicklerstudio Rare Pläne für neuen Content offenlegen will.

Das ist auch bitter nötig, in unserem Test zu Sea of Thieves waren fehlende Inhalte und der mangelhafte Langzeitspaß die größten Kritikpunkt an einem in vielen Punkten tollen Spiel.

"We are currently in the midst of adjusting our roadmap based on feedback we have received since launch, with a ton of planning meetings continuing through this week. We plan to release a video next week updating everyone on how we plan to evolve Sea of Thieves moving forward. We totally understand that people want to see this ASAP, but the critical thing here is to have the right plan that allows Sea of Thieves to grow in the right way."