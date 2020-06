Darauf 'ne Buddel voll Rum: Auf Steam segeln Piraten gerade in hervorragenden Gewässern. Am 3. Juni erschien Sea of Thieves dort zum ersten Mal. Seitdem bricht es jeden Tag aufs Neue seinen bisherigen Spielerrekord - und das, obwohl das Spiel schon seit 2018 veröffentlicht ist. Zum Wochenstart am 9. Juni waren mehr als 45.000 Nutzer gleichzeitig eingeloggt.

Natürlich war zu erwarten, dass Sea of Thieves seine Reichweite durch den Steam-Release vergrößert. Aber hinter dem Erfolg steckt noch mehr.

Das erwartet euch in Sea of Thieves

Sea of Thieves ist ein Online-Multiplayer-Spiel, in dem alles steckt, was ein Piratenabenteuer braucht: segeln in einer offenen Spielwelt, Kämpfe, Beutezüge und verborgene Schätze. Ihr segelt wahlweise alleine oder mit Freunden durch die Weltmeere - egal, ob diese auf PC oder Xbox One spielen, denn Sea of Thieves unterstützt Crossplay.

Schon zum ursprünglichen Release steckte in dem Spiel gewaltiges Potenzial, das damals aber noch nicht voll ausgereizt wurde. Im Test bewerteten wir es als »seichte Spielspaß-Lagune«. Ein Jahr später hatte sich bereits viel verbessert, daher schoben wir zum Anniversary-Update einen Nachtest hinterher:

Zum Steam-Release verfolgen die Macher von Sea of Thieves einen raffinierten, mehrteiligen Plan: Sie veröffentlichten ihr Spiel mit dem Update "Lost Treasures", mit dem das Spiel zugänglicher wird. So finden selbst Neueinsteiger-Landratten ihren Weg an Bord. Außerdem gibt's auch für Veteranen wieder mehr Anreiz, regelmäßig in See zu stechen. Die wichtigsten Neuerungen in der Übersicht:

Tägliches Kopfgeld: Für diese neuen Herausforderungen jagt ihr andere Piraten oder müsst bestimmte Schätze finden. Dadurch häuft ihr deutlich schneller Reichtum an als zuvor.

Für diese neuen Herausforderungen jagt ihr andere Piraten oder müsst bestimmte Schätze finden. Dadurch häuft ihr deutlich schneller Reichtum an als zuvor. Speicher-Checkpoints: Bisher konntet ihr innerhalb der Hauptquests nicht speichern. Seit dem Update sichert das Spiel euren Fortschritt automatisch an bestimmten Stellen ab.

Bisher konntet ihr innerhalb der Hauptquests nicht speichern. Seit dem Update sichert das Spiel euren Fortschritt automatisch an bestimmten Stellen ab. Außerdem gab es haufenweise Bug-Fixes und kleine Komfort-Anpassungen, zum Beispiel bei den Hitboxen.

Hier geht's zu den kompletten Patchnotes von Sea of Thieves. Dieses Video gibt eine knackige Übersicht:

Auch Twitch trägt zum Erfolg bei

Teil 2 des Plans: Wie auch andere Spiele (zum Beispiel Valorant) setzt Sea of Thieves auf die Streaming-Plattform Twitch, um mehr Spieler zu erreichen. Dazu läuft gerade ein Event, bei dem ihr fürs Zuschauen Ingame-Belohnungen einsacken könnt - über die sogenannten Twitch-Drops.

Das funktioniert so: Zuerst meldet ihr euren Account auf der Website an. Danach müsst mindestens 30 Minuten pro Tag einem der teilnehmenden Streamer zuschauen. Dafür habt ihr die Chance, bestimmte kosmetische Gegenstände zu bekommen. Das Event läuft noch bis 17. Juni 2020.

Wie ein Blick in die Twitch-Zuschauerzahlen zeigt, geht die Strategie auf. Bis zu 62.000 Nutzer gleichzeitig sahen in der vergangenen Woche zu - die ideale Werbung, die sich auch positiv auf die Anzahl der Spieler auswirkt.