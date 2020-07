Diese Woche kann sich ein Spiel auf den ersten Platz der Steam Charts vorkämpfen, das auch als »DHL Simulator« bezeichnet wird: Death Stranding von Hideo Kojima belegt direkt zwei Plätze und dominiert damit die Top Drei.

Das Spiel der Designer-Legende Kojima polarisiert vor allem in Pressewertungen stark. Bei Steam kommt Death Stranding dagegen nicht nur in den Charts, sondern auch in den Nutzerwertungen sehr gut an: Von derzeit fast 7.000 Reviews fallen 93 Prozent positiv aus.

Stark schwankende Wertungen in der Presse

Die Wertungen professioneller Reviews zu dem Spiel zeigen dagegen keinen klaren Trend. Für die einen ist es einfach nur Mittelmaß, für die anderen ein wahres Meisterwerk.

Wie stark die Wertungen schwanken, seht ihr beispielsweise anhand von IGN: Während die italienische Version der Webseite dem Spiel eine 9,8 gab, bekommt es von der englischen nur eine 6,8.

Hideo Kojima äußerte sich auch selbst dazu. Er findet, dass sein Titel vor allem in Europa und Japan gut ankommt. Ganz im Gegensatz zu den USA. Ihm zufolge liegt das am Genre: Viele Amerikaner mögen vor allem Ego-Shooter - und damit ein Genre, das Death Stranding einfach nicht bedient.

Wir haben uns die PC-Version angesehen und finden, dass es sich durchaus um ein gutes, wenn auch nicht herausragendes Spiel handelt. Unsere Kollegen von der GamePro sehen das ähnlich.

In unserem Test erklären wir euch die Stärken und Schwächen des Titels:

Unbekannter Neueinsteiger auf Platz zehn

Die restlichen Platzierungen der Steam Charts sind wenig überraschend, zumindest größtenteils. Far Cry 5 arbeitet sich dank dem heute endenden Sale bis auf Platz vier vor. Halo taucht mit dem Release von Halo 3 für den PC wieder auf und No Man's Sky kann sich dank seinem Horror-Update den neunten Platz sichern.

Eine kleine Überraschung gibt es aber doch: Ganz am Ende der Liste findet sich mit Neon Abyss ein eher unbekanntes Spiel. Dabei handelt es sich um einen roguelite Action-Platformer, der am 15. Juli 2020 erschienen ist.

Ihr infiltriert ihr im Auftrag von Hades den Abyss und legt euch mit den neuen Göttern an. Das Spiel zeichnet sich vor allem durch seine zahlreichen Synergien zwischen den einzelnen Items aus.

Steam-Verkaufscharts (13. Bis 19. Juli)

Death Stranding Valve Index VR Kit Death Stranding (Pre-Order) Far Cry 5 Sea of Thieves Halo: The Master Chief Collection Satisfactory F1 2020 No Man's Sky Neon Abyss

Die Liste setzt sich aus den Top-10-Bestsellern auf Steam in der vergangenen Woche zusammen. Die Platzierungen werden jeden Sonntag aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.