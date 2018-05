Sea of Thieves ist kein schlechtes Spiel, wie schon unser GameStar-Test zum Piratenabenteuer bescheinigte. Doch mit dem Inhalt ist es so eine Sache. Viele Fans und Mitglieder aus der Community fordern mehr Fleisch am Knochen - oder mehr Fisch an der Gräte. Nun bekommen sie genau das, denn mit The Hungering Deep wird am 29. Mai das erste große Inhaltsupdate erscheinen.

Rare hält sich jedoch vergleichsweise bedeckt und macht eher kryptische Andeutungen zum genauen Inhalt. Was wir wissen ist, dass der DLC ein riesiges Unterseemonster ins Spiel bringen wird. Dazu haben die Entwickler auch auf Twitter ein Teaserbild hochgeladen:

Neues Instrument und wöchentliche Events

Es zeigt neben dem Bug eines Schiffs aus der Vogelperspektive eine riesige Haifinne. Auch der unten verlinkte Trailer zeigt einen gewaltigen Hai, der beschwört werden kann. Dazu müssen offensichtlich die Mitglieder der Schiffsbesatzungen zusammenarbeiten und Intrumente spielen. Zu sehen sind die Drehleier, die Konzertina und Trommeln. Die Schlaginstrumente sind bislang noch nicht im Spiel verfügbar und demzufolge wohl Bestandteil des DLCs.

Angedeutet werden auch Opfergaben, worauf auch die Fässer auf dem Screenshot hinweisen. Das Mai-Update markiert übrigens den Auftakt zu mehreren DLCs, die im Laufe des Jahres folgen werden und zudem neue Mechaniken und Belohnungen für die Spieler einführen. Auch auf diese ist Rare bisher nicht näher eingegangen.

Im Sommer folgen die nächsten beiden Updates: Cursed Sails (mit einem neuen Schiffstyp) und Forsaken Shores, das einen neuen, gefährlichen Teil der Spielwelt freischaltet. Mit The Hungering Deep werden außerdem wöchentliche Events im Spiel starten, mit versteckten Geheimnissen und Belohnugen.

