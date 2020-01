Season 2 von Fortnite: Start-Termin und neue Physik-Engine angekündigt

Epic Games hat den Starttermin für die zweite Season von Fortnite bekannt gegeben. In rund einem Monat, am 20. Februar 2020, soll es losgehen.

Doch neben Season 2 warten noch weitere Neuerungen auf die Spieler des populären Battle Royale: Bereits Anfang nächsten Monats soll zusammen mit dem Spielupdate 11.50 die neue Physik-Engine »Chaos« der Unreal Engine in Fortnite eingeführt werden.

Wie Epic Games in ihrer offiziellen Ankündigung schreiben, soll die neue Technologie eine Menge Potential für Fortnite bereithalten, aber die Entwickler wollen dennoch sicherstellen, dass sich »Fortnite auch weiterhin wie Fortnite spielt«.

Aufgrund möglicherweise auftretender Probleme bei der Implementierung werden die ersten Tests nur mit einer kleinen Spielergruppe absolviert.

Season 2 lässt weiter auf sich warten

Die aktuelle Fortnite Season begann mit dem Start von Chapter 2 Season 1 im Oktober 2019. Das Ende der Saison war ursprünglich für Dezember 2019 geplant, verschob sich aber auf den 6. Februar 2020 - nun wurde Chapter 2 Season 1 nochmals um zwei Wochen verlängert.

Dies heißt allerdings nicht, dass in Fortnite bis dahin nicht viel los sein wird: In den Extrawochen der ersten Saison wird Epic euch neue Overtime Challenges angehen lassen. Außerdem soll ein bislang noch unbekanntes, zweiwöchiges Event stattfinden. Genauere Infos dazu will Epic Games auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt geben.

Kommt ein Harley Quinn Event?

Ein erster Hinweis auf das kommende Event könnte es heute Morgen gegeben haben. Der Fortnite-Twitter-Account antwortete auf einen Tweet über den neuen Warner Bros. Films Birds of Prey mit: »See you soon Harley«.

See you soon Harley! ? — Fortnite (@FortniteGame) January 24, 2020

Birds of Prey ist der achte Film des DC Extended Universe um hat am 6. Februar 2020 seine Premiere - genau zwei Wochen vor dem Start von Fortnite Season 2. Es ist also gut möglich, dass Fortnite-Spieler bald in Harley Quinn Skins durch die bunten Battle-Royale-Welten jagen werden.

