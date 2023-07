Marvel bringt einen alten Bekannten zurück, doch Fans haben auf jemand anderes gehofft

Mit dem neuesten Cameo-Auftritt verknüpft sich Secret Invasion direkt mit Black Widow. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Auf die Avengers müssen Fans in der neuesten Marvel-Serie Secret Invasion (bisher) verzichten, dafür ist in Folge 5 ein alter Bekannter zurückgekehrt. Von dem Auftritt dieses Überraschungs-Charakter sind manche Fans aber ein klein wenig enttäuscht: Sie hätten auf jemand anders gehofft.

Um welche Marvel-Figuren es genau geht? Damit geht es nach dieser ausdrücklichen Spoiler-Warnung weiter! Stellt euch hier einfach ein bisschen Fahrstuhl-Musik vor.

Welche MCU-Figur kehrt in Secret Invasion zurück?

Folge 5 von Secret Invasion bereitet auf das große Finale der Marvel-Serie vor. (Es kommt ja auch nur noch eine Episode.) Der Kampf Skrulls gegen Skrulls und Nick Fury eskaliert immer weiter und dafür sichert sich der ehemalige Shield-Director Unterstützung von einem alten Bekannten: Rick Mason - dargestellt von O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale).

Wer war nochmal Rick Mason? Bei Rick Mason handelt es sich um einen verhältnismäßig jungen Charakter des Marvel Cinematic Universe, der zuvor nur in Black Widow zu sehen war. Der Waffenhändler unterstützte Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) bei ihrem Kampf gegen Dreykov (Ray Winstone) und seine Wege kreuzten sich ebenfalls mit Thaddeus Thunderbolt Ross (damals noch dargestellt von William Hurt).

In Secret Invasion verschafft er auch Nick Fury (Samuel L. Jackson) Ausrüstung und Transport. Ob Mason in Folge 6 ebenfalls eine Rolle spielt, bleibt derzeit noch offen, ist aber nicht garantiert. Der Waffenhändler dürfte auf die Kämpfe der MCU-Helden verzichten, um so seine Neutralität zu wahren.

Auf wen haben Marvel-Fans stattdessen gehofft?

Nicht jeder ist über den Überraschungsauftritt von O-T Fagbenle als Rick Mason glücklich, denn in der MCU-Community gibt es einen anderen Favoriten: Viele Fans hoffen nämlich auf die Rückkehr von Daisy Johnson a.k.a. Quake (Chloe Bennet) aus Agents of Shield.

In der Marvel-Serie spielte Quake eine tragende Rolle und zählte zu den absoluten Lieblingen der Zuschauer. Agents of Shield wurde mittlerweile längst beendet und es lässt sich darüber streiten, ob das ABC-Projekt überhaupt zum offiziellen Kanon gehört - trotz diverser Gastauftritte großer Kino-Stars, wie zum Beispiel Samuel L. Jackson als Nick Fury persönlich.

Trotzdem wollen Fans die Hoffnung auf ein richtiges MCU-Debüt von Daisy Johnson nicht aufgeben. Immerhin haben bereits andere Serien-Charaktere wie zum Beispiel Matt Murdock a.k.a. Daredevil (Charlie Cox) den Sprung geschafft.

Ob Quake damit tatsächlich im Finale von Secret Invasion auftritt, bleibt abzuwarten. 2021 hatte Benett ihre Beteiligung an der Marvel-Serie noch dementiert (via Serienjunkies) - was aber nicht unbedingt etwas heißen muss.

Vielleicht bereitet Secret Invasion aber auch einen Auftritt von Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel (Brie Larson) vor. Immerhin wird der nächste MCU-Kinofilm als direkte Fortsetzung der TV-Serie bezeichnet: The Marvels mit Kamala Khan (Iman Vellani) und Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Was denkt ihr: Von welcher Figur des Marvel Cinematic Universe holt sich Nick Fury im Finale von Secret Invasion Unterstützung? Würdet ihr euch über die Rückkehr von Daisy Johnson a.k.a. Quake freuen oder hofft ihr auf einen anderen Charakter? Wie gut gefällt euch die neueste TV-Serie des Marvel Cinematic Universe bisher? lasst es uns in den Kommentaren wissen!