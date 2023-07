Daredevil-Stuntman warnt vor Serien-Revival: Wird »überhaupt nicht« wie das Netflix-Original

Eine ganz bestimmte Person ist überhaupt nicht begeistert davon, wie es um Daredevil (Charlie Cox) im Marvel Cinematic Universe steht. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Daredevil bekommt im Marvel Cinematic Universe eine eigene TV-Serie spendiert - allerdings ohne Stuntman Chris Brewster. Und der ist auf das Revival des beliebten Netflix-Originals überhaupt nicht gut zu sprechen.

Marvel macht großen Fehler ... behauptet der Ex-Stuntman

Im Ikuzo Unscripted Podcast warnt Brewster davor, dass Born Again radikal anders und überhaupt nicht wie die Daredevil-Serie (ehemalig) auf Netflix werden soll. Mit Matt Murdocks Darstellung in She-Hulk hat der Stuntman ebenfalls ein Problem, woraus Brewster alles andere als ein Geheimnis macht.

Meiner Meinung nach tut es dem Charakter richtig, richtig weh, dass er vom MCU übernommen wurde. Wenn du dir She-Hulk ansiehst, haben sie Daredevil in einen Cartoon verwandelt. Es ist alles animiert und sieht miserabel aus. [...] Ich liebe CGI, wenn es die Bewegungen verbessert. Aber wenn es keine richtigen Bewegungen gibt, wird es einfach nur zu einem Cartoon: Alles CG ohne Gewicht dahinter. Das hat die Action von Daredevil so gut gemacht, weil sie so nachvollziehbar war. [...] [Disney] will wirklich nicht, dass [Born Again] wie Daredevil von Netflix wird. Niemand außer dem Cast, der am Original mitgewirkt hat, ist dafür zurückgekehrt. [...] Meiner Meinung nach macht Marvel einen großen Fehler damit. [...] Jetzt ist es zu spät, daran etwas zu ändern. Marvel hat jeder Person gesagt, die daran arbeitet, dass Born Again nicht wie die Daredevil-Serie von Netflix aussehen soll. Dabei könnt ihr mir vertrauen: Ich habe nicht nur an der [Netflix-]Serie gearbeitet, ich war auch einer ihrer größten Fans.

Daredevils Debüt im MCU: Charlie Cox gelang als Matt Murdock a.k.a. Daredevil bereits mit Spider-Man: No Way Home der Sprung ins Marvel Cinematic Universe. Später spielte er in der TV-Serie She-Hulk mit Tatiana Maslany eine tragende Rolle. Mit Daredevil: Born Again bekommt Cox nun seine persönliches Serienprojekt für Disney Plus beschert.

2:46 She-Hulk: Neuer Trailer von der Comic-Con teasert Charlie Cox als Daredevil an

Legt sich der Stuntman bewusst mit Disney an?

Daredevil-Fans sollten dabei jedoch beachten: Brewster scheint insgesamt mit Disney und den Marvel Studios auf Kriegsfuß zu stehen. Der Stuntman hatte zuvor jahrelang mit Charlie Cox an der Netflix-Serie Daredevil zusammengearbeitet, kehrte aber nicht für die Produktion von Born Again zurück.

Und das, obwohl sich Charlie Cox laut Brewster vehement dafür eingesetzt hat, den Stuntman für das MCU-Revival zurückzubringen. Brewster zufolge soll er von Disney nie eine Chance bekommen haben (via Twitter), sich für die neue Disney Plus-Serie zu bewerben.

Dass der Stuntman damit alles andere als gut auf Disney und Marvel Studios zu sprechen ist, dürfte also kaum jemanden verwundern. Fragwürdig ist ohnehin, wie viel Einblicke Brewster in die Produktion von Born Again hat, an dem er ja gar nicht beteiligt ist.

Daredevil: Born Again soll irgendwann 2024 auf Disney Plus starten. Für die neue TV-Serie des Marvel Cinematic Universe kehren Jon Bernthal als Frank Castle a.k.a. der Punisher und Vincent D’Onofrio als Wilson Fisk a.k.a. Kingpin zurück. Mehr Infos dazu bekommt ihr unter den folgenden Links:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Daredevil: Born Again? Freut ihr euch auf das MCU-Revival der Netflix-Serie oder könntet ihr darauf verzichten? Wie gut haben euch die Auftritte von Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home und She-Hulk gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!