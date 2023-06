Secret Invasion: Alle Infos zum Start der neuen Marvel-Serie um Nick Fury auf Disney Plus

Kein Film, aber dafür eine TV-Serie für Nick Fury (Samuel L. Jackson): Heute geht es mit Staffel 1 von Secret Invasion los. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Das Marvel Cinematic Universe geht in die nächste Runde: Diesmal nicht mit einem neuen Kinofilm, sondern einer weiteren TV-Serie für den Streamingdienst Disney Plus. Bei Secret Invasion dreht sich alles um Nick Fury (Samuel L. Jackson) der sich dieses Mal mit einer richtigen Invasion der außerirdischen Skrulls herumschlagen muss.

Zum heutigen Start der neuen MCU-Serie haben wir in dieser Übersicht alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst!

Alles, was ihr zum Start von Secret Invasion wissen solltet

Release: Wann geht’s mit Secret Invasion los?

Secret Invasion ist ab heute, dem 21. Juni 2023 auf Disney Plus verfügbar. Die genaue Uhrzeit ist nicht offiziell bekannt, allerdings dürftet ihr mit den ersten Folgen der neuen Marvel-Serie ab 11 bis 12 Uhr mittags nach deutscher Zeit streamen können.

Episoden: Wie viele Folgen bietet Secret Invasion?

Staffel 1 von Secret Invasion setzt sich aus insgesamt sechs Episoden zusammen. Die sind übrigens nicht zum Start der TV-Serie nicht alle ab dem 21. Juni verfügbar, sondern erscheinen wie gewohnt im Wochentakt. Damit sieht der Release-Plan wie folgt aus:

Folge 1 am 21. Juni 2023

Folge 2 am 28. Juni 2023

Folge 3 am 5. Juli 2023

Folge 4 am 12. Juli 2023

Folge 5 am 19. Juli 2023

Folge 6 am 26. Juli 2023

Gibt es eine zweite Season? Da Secret Invasion als Mini-Serie angelegt ist, solltet ihr mit keiner Staffel 2 rechnen. Die Handlung dürfte in sich abgeschlossen sein und auf die Rückkehr von Nick Fury und Co. in anderen TV-Serien oder Filmen wie zum Beispiel The Marvels vorbereiten.

Cast: Wer tritt in Secret Invasion auf?

Die Besetzung von Secret Invasion setzt sich unter anderem aus den folgenden Darstellern zusammen - in der Marvel-Serie treffen wir nicht nur auf altbekannte Gesichter, es stoßen auch neue Schauspieler und Charaktere zum Marvel Cinematic Universe.

Samuel L. Jackson als Nick Fury

als Nick Fury Ben Mendelsohn als Talos

als Talos Cobie Smulders als Maria Hill

als Maria Hill Martin Freeman als Everett K. Ross

als Everett K. Ross Don Cheadley als James Rhodey Rhodes a.k.a. War Machine

als James Rhodes a.k.a. War Machine Kingsley Ben-Adir als Gravik

als Gravik Emilia Clarke als G’iah

Für die Regie sämtlicher Episoden ist übrigens Ali Selim verantwortlich, der zuvor Folgen für TV-Serien wie Manhunt, Condor, The Calling oder Criminal Minds inszenierte.

Die außerirdischen Skrulls stellten sich in Captain Marvel als nicht so böse heraus, wie ursprünglich befürchtet. Allerdings sind nicht alle der Aliens so nett wie zum Beispiel Talos (Ben Mendelsohn). Bildquelle: Disney/Marvel Studios.

Vorbereitung: Was sollte ich vor Secret Invasion gesehen haben?

Mittlerweile setzt das Marvel Cinematic Universe durchaus darauf, dass ihr bei den zahlreichen Kinofilmen und TV-Serien auf dem aktuellen Stand bleibt. Für Secret Invasion empfehlen wir euch, dass ihr zumindest die folgenden MCU-Projekte kennt, die sich primär um Nick Fury, Talos, Everett Ross und War Machine drehen:

Captain Marvel

Iron Man 2

The Avengers

Captain America: The Winter Soldier

Avengers: Age of Ultron

Captain America: Civil War

Black Panther

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home

The Falcon and the Winter Soldier

Black Panther: Wakanda Forever

Übrigens: Alle neuen Filme und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen, findet ihr unter den folgenden beiden Links:

Story: Um was geht’s in Secret Invasion?

Das Wichtigste: Secret Invasion basiert auf dem gleichnamigen Comic-Event mit Marvel, bleibt aber eigentlich nur von der grundlegenden Prämisse gleich: Eine Splitter-Gruppe der außerirdischen Skrulls hat dank ihrer gestaltwandlerischen Fähigkeiten alle wichtigen Organisationen auf der Erde infiltriert.

Damit hat natürlich Nick Fury (Samuel L. Jackson) ein Problem, welcher der Bedrohung von Innen Einhalt gebieten möchte - eine vergleichbare Erfahrung musste er ja immerhin schon in Captain America: The Winter Soldier machen. Unterstützt wird Fury unter anderem von seinem Skrull-Kumpel Talos (Ben Mendelsohn), dessen Tochter G’iah (Emilia Clarke) und alten Verbündeten wie Maria Hill (Cobie Smulders).

Den offiziellen Trailer zu Secret Invasion könnt ihr euch wie folgt ansehen:

1:59 Secret Invasion: Nick Fury bereitet sich im Trailer auf seine letzte Schlacht vor

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Secret Invasion? Freut ihr euch über die zusätzliche Facette des Marvel Cinematic Universe, bei der es mehr um Spionage und Verschwörungen und weniger Super-Helden und -Schurken geht? Oder lässt euch die TV-Serie mit Samuel L. Jackson als Nick Fury eher kalt?