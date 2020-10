Link zum YouTube-Inhalt

Sega wird 60. Und weil man nicht jeden Tag Geburtstag feiert, sollen die Fans des Videospiel-Herstellers davon profitieren. Sega tut dies im Zuge von mehreren kostenlosen Retro-Spielen, einem Steam-Sale und Content-Updates für Sonic, Yakuza oder Two Point Hospital.

Im folgenden Artikel verraten wir euch, wann was wo für euch interessant sein dürfte!

Sonic 2 und Retro-Spiele kostenlos auf Steam

Sonic the Hedgehog 2 gratis auf Steam

Zuallererst könnt ihr euch den Jump&Run-Klassiker Sonic the Hedgehog 2 aktuell umsonst auf der Valve-Plattform Steam sichern. Ihr habt noch bis zum 19. Oktober um 19 Uhr Zeit, Sonic 2 eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Hier kommt ihr auf die Steam-Seite von Sonic the Hedgehog 2

Vier kostenlose Retro-Spiele - extra von Sega entwickelt

Zum eigenen Geburtstag hat Sega ein paar Minispiele in Retro-Manier entwickelt, die ebenfalls auf Steam verfügbar sind. Allerdings nur für kurze Zeit! Sobald die Jubiläumsfeier vorbei ist, verschwinden die Titel von der Valve-Plattform. Die vier Gratis-Titel wurden von Sega extra für den 60. Jahrestag entwickelt:

Armor of Heroes

Was ist das für ein Spiel? PvP-Titel für bis zu vier Spieler, die sich gegenseitig mit Panzern bekriegen.

Wann ist es es kostenlos verfügbar? Vom 15. bis 19. Oktober 2020

Hier kommt ihr auf die Steam-Seite von Armor of Heroes

Endless Zone

Was ist das für ein Spiel? Shoot'em Up, in dem ihr von links nach rechts fliegt, ziemlich viele Gegner und Bosse über den Haufen ballert.

Wann ist es kostenlos verfügbar? Vom 16. bis 19. Oktober 2020

Hier kommt ihr auf die Steam-Seite von Endless Zone

Streets of Kamurocho

Was ist das für ein Spiel? Pixeliger 2D-Brawler, in dem die Yakuza-Charaktere Kiryu und Majima mit verfeindeten Gangmitgliedern den Boden aufwischen.

Wann ist es kostenlos verfügbar? Vom 17. bis 19. Oktober 2020

Hier kommt ihr auf die Steam-Seite von Streets of Kamurocho

Golden Axed

Was ist das für ein Spiel? Ein nie vollendeter Prototyp des eingestellten Golden Axe Reborn: Spieler schnetzeln sich in 2,5D durch Gegnerhorden.

Wann ist es kostenlos verfügbar? Vom 18. bis 19. Oktober

Hier kommt ihr auf die Steam-Seite von Golden Axed

Saturn-Klassiker Nights Into Dreams umsonst bekommen

Den Klassiker Nights Into Dreams der Sega-Videospielkonsole Saturn könnt ihr euch ebenfalls kostenlos sichern. Dafür müsst ihr euch lediglich mit eurer Emailadresse auf der offiziellen Jubiläums-Website von Sega anmelden. Danach könnt ihr Nights Into Dream kostenlos eurer Steam-Bibliothek hinzufügen.

Sega-Spiele im Steam-Sale

Solltet ihr den ein oder anderen Sega-Titel schon seit Längerem ins Auge gefasst haben, ist jetzt vielleicht der perfekte Zeitpunkt dafür: Auf Steam sind viele Titel des Videospielentwicklers und -Publishers aktuell stark reduziert.

So zum Beispiel das Horror-Spiel Alien: Isolation, das Action-RPG Yakuza Zero, das Baller-Feuerwerk Vanquish, das Hack'n'Slay Bayonetta oder der Atlas-Puzzler Catherine. Einen vollständigen Überblick bekommt ihr auf der entsprechenden Steam-Seite von Sega.

Die größten Highlights des aktuellen Steam Sales (unabhängig von Sega) haben wir übrigens bereits für euch herausgefiltert. Wir verraten euch, welche 19 Empfehlungen bei Steam gerade besonders stark reduziert sind:

Wöchentliche Content-Drops für Sega-Spiele

Zusätzlich beschert Sega einigen seiner aktuellen Titel kleine, wöchentliche Content-Drops - zum Beispiel für Two Point Hospital, Yakuza oder Sonic. Um zu wissen, wann welches Spiel welchen Inhalt bekommt, behaltet ihr am besten die offizielle Website im Blick. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nämlich nicht jeder neue Inhalt bekannt.