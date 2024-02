Fast jeder Spiele-Fan kennt seine Stimme aus tausenden Trailern, er selbst bekam dafür 200 Euro

Nein, Geralts-Stimme ist hier nicht gemeint - sondern die Stimme der Person, die bei Spielen ab 18 häufig in Trailern zu hören ist.

Auch wenn euch weder sein Name, noch sein Gesicht etwas sagt: Ihr kennt Richard Wells! Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, bedenkt man, dass der Großteil von euch sicher regelmäßig Spiele spielt oder sich Trailer dazu ansieht.

Richard Wells bekommt derzeit einiges an Aufmerksamkeit, denn auf Tiktok hat der Synchronsprecher ein Video hochgeladen, in dem er über die zwei berühmtesten Worte spricht, die er jemals gesagt hat: Pegi 18.

Wenn ihr nur beim Lesen dieser beiden Worte eine volle, tiefe, charakteristische Stimme im Kopf habt, dann denkt ihr wahrscheinlich gerade an die Stimme von Richard Wells. Er war es, der vor 14 Jahren diese beiden Worte einsprach und seither in sicherlich tausenden Videospiel-Trailer zu hören war. Beispielsweise in diesem Trailer zu Assassin's Creed Unity:

200 Euro für eine Handvoll Worte

Richard Wells ist gerade im Gespräch, der der Synchronsprecher auf Tiktok ein Video hochgeladen hat, in dem er der Pegi-Stimme ein Gesicht gibt und fragt, ob Leute das Video liken können, die seine Stimme kennen. Das Video wurde millionenfach aufgerufen und steht derzeit bei 2,4 Millionen Likes.

Einige Tage später veröffentlichte Wells ein weiteres Video, in dem er sich für die ganzen Aufrufe bedankt und außerdem die Frage beantwortet, ob er jedes Mal Geld bekommt, wenn seine Stimme zu hören ist - was er mit Nein beantwortet. Er hat für das Einsprechen der Pegi-Alterstufen insgesamt 200 Euro bekommen.

Ich habe 200 Euro damals im September 2019 bekommen, und das ist alles an Geld, das ich jemals damit gemacht habe. Dafür habe ich als Resultat davon jetzt 2 Millionen Freunde, was großartig ist.

Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

Wofür steht Pegi überhaupt?

Falls ihr euch jetzt fragt, wann und warum diese Pegi-Einblendungen gezeigt werden: Es handelt sich um die Altersbegrenzungen der Pan European Game Information. Ein System, das also vereinheitlicht im europäischen Raum genutzt werden soll, damit es nicht mehr derart viele regionale Unterschiede gibt. Die Einblendung seht ihr also in Trailern, die für den europäischen Raum gedacht sind.

Allerdings wird das Pegi-System in der Praxis nicht überall in Europa einheitlich verwendet. Denn in Deutschland haben wir, wie ihr sicher alle wisst, stattdessen die USK. Die USK ist anders als Pegi hierzulande sogar ein verpflichtendes Siegel, damit ein Spiel im Handel also an Minderjährige verkauft werden darf, braucht es eine entsprechende Prüfung. Mehr über die USK gibt es hier:

Wenn ihr noch mehr über Richard Wells und seine Arbeit als Synchronsprecher erfahren wollt, könnt ihr ihm einfach auf Tiktok folgen. Dort lädt der Branchen-Veteran derzeit regelmäßig neue Videos hoch.