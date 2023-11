Darf mein Kind das schon spielen? USK veranstaltet einen digitalen Elternabend

Zu wissen gibt es reichlich. Das Thema Jugendschutz ist komplex.

Wann ist das richtige Alter, um mein Kind an Videospiele heranzuführen? Wie mache ich das am besten? Und was genau bedeutet die Kennzeichnung der USK eigentlich? Viele Fragen. Antworten hierauf und weiterreichende Infos zu drei zentralen Themenkomplexen verspricht ein digitaler Elternabend der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) .

Das Wichtigste im Überblick

Wann? Am 15. November 2023, von 19 bis 20:30 Uhr.

Am 15. November 2023, von 19 bis 20:30 Uhr. Wo? Online-Veranstaltung über Microsoft Teams.

Online-Veranstaltung über Microsoft Teams. Anmeldung erforderlich? Ja, es ist eine kostenlose Anmeldung über die offizielle Website notwendig. Die Plätze sind begrenzt. Ihr benötigt aber kein Konto (weder bei Teams noch bei USK) und der Zugang zu dem Online-Elternabend ist dann per Browser möglich.

Ja, es ist eine kostenlose Anmeldung über die offizielle Website notwendig. Die Plätze sind begrenzt. Ihr benötigt aber kein Konto (weder bei Teams noch bei USK) und der Zugang zu dem Online-Elternabend ist dann per Browser möglich. Für wen? Die Veranstaltung richtet sich an Eltern, Erziehungsberechtigte, pädagogische Fachkräfte und alle, die am Jugendschutz bei digitalen Spielen interessiert sind.

Die Veranstaltung richtet sich an Eltern, Erziehungsberechtigte, pädagogische Fachkräfte und alle, die am Jugendschutz bei digitalen Spielen interessiert sind. Findet eine Aufzeichnung statt? Ja, die Online-Veranstaltung wird aufgezeichnet und anschließend auf der obigen Seite als Video-on-Demand (VOD) zur Verfügung gestellt werden.

Ja, die Online-Veranstaltung wird aufgezeichnet und anschließend auf der obigen Seite als Video-on-Demand (VOD) zur Verfügung gestellt werden. Wer beantwortet die Fragen? Marek Brunner als Leiter des Testbereichs bei der USK Uwe Engelhard als ständiger Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden



Worum soll es zentral gehen?

In der interaktiven Online-Veranstaltung stehen folgende Themenschwerpunkte im Fokus:

Zocken für den Jugendschutz : ein Blick hinter die Kulissen der USK.

: ein Blick hinter die Kulissen der USK. Die Alterskennzeichen: Prüfverfahren, Kriterien, Beteiligte.

Tipps für die Medienerziehung und interaktive Fragerunde.

Ferner können natürlich auch Fragen zu diesen und anderen, in den Abend passenden Themen gestellt werden.

Im obigen Video erzählen Entwickler aus Deutschland, die zugleich Eltern sind, was ihre Kinder damals (2020) spielen durften. Und im Video darunter geht es um das berühmt-berüchtigte rote Siegel, das vor allem Jugendlichen oft übel aufstößt, Ab 18 , keine Jugendfreigabe. Die GameStar hakte bereits vor Jahren nach, ob dies eigentlich aus Sicht der Entwickler schädlich für die Verkaufszahlen von Spielen sei.

