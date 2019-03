So hart und doch so hoch gelobt: Sekiro: Shadows Die Twice vom japanischen Bloodborne- und Dark-Souls-Erfinder From Software schafft es, sowohl bei uns als auch beim Rest der internationalen Presse Spitzenwertungen einzufahren.

Bester Schnitt 2019: Auf Metacritic kommt bis jetzt ein Schnitt von 91 Punkten zusammen, was das beste Ergebnis des Jahres darstellt. Freilich fehlen noch einige Publikationen, wodurch der Schnitt unter Umständen in Zukunft noch etwas absinken könnte.

Das sagt die Presse

Bislang sind sich die Redakteure durch die Bank einig, dass Sekiro es schafft, den hohen Erwartungen eines Soulslike von den Souls-Erfindern gerecht zu werden.

Unser Tester Dimi etwa findet »die besten Samurai-Kämpfe überhaupt« in Sekiro vor und lobt das Kampfsystem als »meisterhaft«. Allerdings betont er auch, dass der Schwierigkeitsgrad gewohnt happig ausfällt. Deshalb sei Sekiro einfach kein Spiel für jedermann.

>>> Hier gehts zum kompletten GameStar-Test von Sekiro

Die Kollegen von der GamePro werten ebenfalls hoch, allerdings stellt Kollege Dennis in seinem Fazit fest, dass selbst eingefleischte Souls-Fans nicht vor starken Frustmomenten gefeit sind. Wer aber bereit sei, das Kampfsystem zu lernen, werde sehr viel Spaß mit Sekiro haben.

Brandin Tyrrel von IGN US fasst seine hohe Wertung für Sekiro: Shadows Die Twice wie folgt zusammen:

"Ein stilvolles, fokussiertes Stealth-Actionspiel, das sich an der From-Software-Formel orientiert, die für sich genommen etwas Erstaunliches ist."

Kritische Stimmen hört man erstaunlich wenige. Selbst die niedrigste Wertung auf Metacritic von der norwegischen Website Gamer.no ist gespickt mit Lob für Sekiro, etwa für das Kampfsystem und die Bosskämpfe. Tester Mikkjell Lønning kritisiert allerdings, dass sich der Wiederspielwert in Grenzen halte. Dafür biete Sekiro für ihn den vielleicht besten ersten Spieldurchlauf aller From-Software-Spiele.

Riesen-Preview zu Vampire: Bloodlines 2, Sekiro: Shadows Die Twice und mehr (Plus)

Der Wertungsspiegel zu Sekiro

Wir haben unser Test-Fazit zu Sekiro: Shadows Die Twice auch in einem ausführlichen Video gezogen: