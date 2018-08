Mit Dark Souls und Bloodborne hat das japanische Entwicklerstudio From Software ein Händchen für atmosphärische und zum Ausrasten schwierige Spiele bewiesen. Ihr neues Projekt Sekiro: Shadows Die Twice nimmt sich als Setting Japan in der Zeit der Sengoku-Periode vor.

Nun steht auch der Release-Termin fest: Das Spiel erscheint am 22. März 2019 zeitgleich für PC und Konsolen. Während PC-Spieler bei Bloodborne noch leer ausgingen, sind sie dieses Mal also von Anfang an dabei.

Neben der Standard-Version steht auch eine Collector's Edition zum Verkauf, die neben dem Spiel eine sieben Zoll große Shinobi-Statue, ein Steelbook, ein Artbook, eine Karte, den Soundtrack sowie eine Replika der Spielmünzen. Ihr könnt sie ab sofort vorbestellen.

Im Spiel steuert ihr einen Shinobi mit einem künstlichen Arm, den ihr konfigurieren könnt. So fungiert er etwa als Greifhaken oder alternativ als Schild gegen Pfeile.

Daneben steht der Schwertkampf im Vordergrund, der verschiedene Stile und Techniken erlaubt. Im Gegensatz zu den Souls-Spielen von From Software könnt ihr euch in Sekiro nach einem Tod an derselben Stelle wiederbeleben.

Quelle: Activision