Shadow Gambit: Bald könnt ihr das neue Spiel der deutschen Taktik-Spezialisten selbst ausprobieren

In Shadow Gambit stellt ihr eine untote Piraten-Crew zusammen und besteht mit ihr gefährliche Missionen.

Mit dem Steam Next Fest startet am 19. Juni 2023 wieder ein großes Event, bei dem ihr zahlreiche neue Spiele teils noch vor dem Release ausprobieren könnt. Was alles geboten sein wird, ist zum größten Teil noch unbekannt, aber das neue Schleich-Taktikspiel von Mimimi Games wird auf jeden Fall vertreten sein.

Was ist Shadow Gambit?

Wie schon die beiden vorherigen Spiele des deutschen Entwicklers wird Shadow Gambit: The Cursed Crew wieder ein Echtzeit-Taktikspiel. Dieses Mal spielt ihr aber keine Cowboys oder Samurai, sondern werdet in einer Fantasy-Welt zur Piraten-Kapitänin, der eine Mannschaft untoter Seeleute mit übernatürlichen Fähigkeiten rekrutiert.

1:08 Die Echtzeit-Taktik Shadow Gambit stellt im neuen Trailer eine der größten Piraten-Inseln vor

Gemeinsam begebt ihr euch auf Missionen, um der bösen Inquisition Einhalt zu gebieten. Dabei verzichtet ihr aber möglichst auf Säbelrasseln und Kanonendonner. Ziel ist es, leise vorzugehen, den feindlichen Wachen im Missionsgebiet aus dem Weg zu gehen und sie allenfalls unbemerkt auszuschalten. Zwischen euren Reisen zu verschiedenen Inseln ruht ihr euch auf eurem Schiff aus, das als Hub fungiert.

Eine kostenlose Demo von Shadow Gambit wird pünktlich zum Start des Steam Next Fest verfügbar, ihr könnt vom 19. bis zum 26. Juni spielen. Dabei könnt ihr den gesamten ersten Akt des Taktikspiels erleben, wofür ihr je nach Genre-Erfahrung und Spielstil zwischen zwei und vier Stunden benötigt. Dabei erlebt ihr das Intro, schließt mehrere Missionen auf verschiedenen Inseln ab und besucht euer Piratenschiff.

Mehr zu Shadow Gambit erfahrt ihr in unserem Vorschau-Video oder der unten verlinkten Preview. Welche Rolle Entwicklerstudios für die GameStar spielen und warum wir Mimimi Games gut kennen, erzählt euch Heiko im Podcast:

Was haltet ihr bisher von Shadow Gambit? Gefällt es euch, dass Mimimi Games nach Shadow Tactics und Desperados 3 ein ganz anderes, und ungewöhnliches Setting für ihr neues Spiel auswählen? Oder hättet ihr lieber die Fortsetzung einer bestehenden Marke? Und werdet ihr das Piraten-Abenteuer zum Steam Next Fest ausprobieren? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!