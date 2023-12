Abschied von Taktik-Meisterwerken: Mimimi legen Zukunft ihres letzten Spiels in die Hände der Fans

Die Echtzeit-Taktik-Spiele von Mimimi waren zwar nischig, aber durchweg großartig.

Das deutsche Entwicklerstudio Mimimi Games, das für seine hervorragenden Stealth-Taktik-Titel wie Desperados 3 und Shadow Tactics bekannt ist, schließt seine Pforten. Aber nicht ohne uns ein letztes Geschenk für seine Fans zu hinterlassen: Ein Modding-Tool für ihr letztes Spiel Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Neue Inhalte für Shadow Gambit sollen von euch kommen

Was kann das Modding-Tool? Es ermöglicht euch die Erstellung eigener Missionen, in denen NPCs gespawnt, Objekte platziert, Interaktionen und Animationen festgelegt und Dialoge für eigene Story-Momente geschrieben werden können.

Dem Tool fehlt zwar ein vollwertiger Level- und Charakter-Editor und ihr könnt nur die bestehenden Karten für eure Projekte nutzen, dennoch bietet es viel Raum für ein wenig kreative Entfaltung innerhalb der bestehenden Shadow Gambit-Level.

Eure eigenen Kreationen können anschließend exportiert und auf der Mod.io-Seite von Shadow Gambit mit anderen Spielern geteilt werden. Nur kurz nach der Veröffentlichung findet sich hier unter anderem bereits eine kurze, von Monkey Island inspirierte Mission.

10:40 Das Team von Desperados 3 liefert mit Shadow Gambit den nächsten Spiele-Hit

Falls ihr selbst aktiv werden und Shadow Gambit am Leben halten wollt: Für den perfekten Einstieg hat Mimimi auch eine Reihe von 22 Video Tutorials für angehende Levelbauer erstellt, die wichtige Funktionen wie das Scripting erkären.

Das Münchener Entwicklerstudio hatte im Sommer, kurz nach dem Release von Shadow Gambit, seine Schließung bekannt gegeben. Als Grund wurde das hohe Maß an Belastung für die Angestellten und ihre Familien angegeben, da die Arbeit an hochwertigen Spielen einen enormen persönlichen Tribut fordern würde.

Was denkt Ihr über dieses letzte Geschenk von Mimimi Games? Seht Ihr darin eine Chance, das gelungene Stealth-Taktik-Spiel über Jahre am Leben zu halten? Habt ihr vielleicht selbst Lust, euch selbst mal als Missionsdesigner zu probieren? Scrollt nach unten und teilt eure Gedanken und Kreationen in den Kommentaren mit uns!