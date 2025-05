13 Euro für zwei Highlights: Strategie-Meisterwerk und Rollenspiel-Geheimtipp im Humble-Abo

Im Mai 2025 lohnt es sich für Sparfüchse ins neue Humble Choice Bundle zu investieren: Für 13 Euro bekommt ihr im Abo ein abwechslungsreiches Spielepaket, in dem gleich zwei herausragende Titel an Bord sind – darunter das brillante Shadow Gambit: The Cursed Crew und das erzählerisch packende Rollenspiel The Thaumaturge in der Deluxe Edition. Doch auch der Rest des Bundles kann sich sehen lassen.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

10:40 Das Team von Desperados 3 liefert mit Shadow Gambit den nächsten Spiele-Hit

Autoplay

Mit Shadow Gambit liefert das Münchner Studio Mimimi Games (Desperados 3, Shadow Tactics) seinen letzten Geniestreich ab – ein Stealth-Strategiespiel mit karibischem Piratenflair und übernatürlichen Elementen.

Ihr kommandiert eine Crew untoter Freibeuter, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, und plant eure Missionen auf einer verfluchten Inselgruppe. Dank cleverer Speichermechanik und enormem Wiederspielwert gehört Shadow Gambit zu den besten Genrevertretern der letzten Jahre, im GameStar-Test gab's eine 88-Wertung.

The Thaumaturge

4:19 The Thaumaturge verrät die 11 wichtigsten Infos zum Rollenspiel im Trailer

Wer es lieber erzählerisch und düster mag, sollte sich The Thaumaturge genauer ansehen. Das isometrische Rollenspiel versetzt euch ins Warschau der 1900er-Jahre, wo ihr als sogenannter Thaumaturg übernatürliche Kreaturen beschwört, um soziale und politische Konflikte zu lösen – oder zu verschärfen. Ein Geheimtipp mit starker Atmosphäre und moralischer Tiefe – mehr dazu lest ihr im Test:

Die weiteren Spiele im Bundle

Natürlich hat das Mai-Bundle noch mehr zu bieten – insgesamt acht Titel mit einem Gesamtwert von rund 280 Euro. Hier die komplette Liste:

Amnesia: The Bunker: Nervenaufreibender Survival-Horror aus der Ego-Perspektive von Frictional Games, angesiedelt in einem düsteren Bunker mit einem dynamischen Monster.

1:37 Amnesia: The Bunker will euch im Launch-Trailer in Angst und Schrecken versetzen

Evil West: Actionreicher Third-Person-Shooter im Wilden Westen mit übernatürlichem Vampir-Twist.

12:28 Evil West - Das Actionspiel pfeift auf moderne Gaming-Sünden - Das Actionspiel pfeift auf moderne Gaming-Sünden

Ultros: Ein stilistisch einzigartiges Metroidvania mit psychedelischer Grafik, Biohacking-Mechaniken und ungewöhnlichem Erzähldesign.

Star Wars: Bounty Hunter: Klassisches Action-Adventure mit Jango Fett, ursprünglich für GameCube erschienen und jetzt mit neuem Glanz auf dem PC spielbar.

16:06 Star Wars: Bounty Hunter - Test-Video zum Remaster des Kopfgeldjäger-Shooters

Corpse Keeper: Roguelike-Kampfspiel mit düsterem Gothic-Look und kniffligen Echtzeitkämpfen, in denen ihr eine Armee untoter Gladiatoren befehligt.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: Ein spiritueller Nachfolger der Suikoden-Reihe mit über 100 rekrutierbaren Charakteren und rundenbasiertem JRPG-Gameplay.

2:27 Fast wie Total War: In Eiyuden Chronicle schlagt ihr Schlachten mit tausenden Soldaten

So sichert ihr euch die Spiele

Alle Spiele werden als Steam-Keys geliefert und gehören euch dauerhaft – selbst wenn ihr euer Humble-Abo später kündigt.

Um das Humble-Choice-Bundle für Mai 2025 zu erhalten, müsst ihr euch lediglich auf der Humble-Choice-Webseite registrieren oder einloggen und das monatliche Abo abschließen. Der Preis liegt bei 13 Euro und ihr könnt danach sofort alle acht Spiele als Steam-Keys einlösen.