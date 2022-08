Shadow of Skyrim macht aus dem Tod ein spannendes Feature

Kennt ihr das? Einer der Riesen von Himmelsrand katapultiert euch mit seiner Keule in den Himmel, und noch während ihr mit Überschallgeschwindigkeit die Atmosphäre von Nirn verlasst fällt euch ein, dass ihr seit langer Zeit nicht mehr gespeichert habt. Dieses und ähnliche Ärgernisse könnten jedoch bald Geschichte sein.

Denn die Mod Shadow of Skyrim lässt euch nach dem Tod wieder auferstehen. Allerdings ist das Ganze mit einem großen Haken verbunden, der aber erst das eigentlich Spannende der Mod ausmacht. Was Shadow of Skyrim kann und warum es eine erneute Rückkehr nach Skyrim deutlich interessanter machen könnte, erfahrt ihr hier.

Eure Nemesis wartet

Der Name deutet es ja bereits an: Shadow of Skyrim hat sich vom Nemesis-System aus Mordors Schatten inspirieren lassen. Zwar baut ihr keine eigene Ork-Armee auf, dafür schafft ihr euch aber besonders starke Erzfeinde.

Wann immer euch ein Gegner im Kampf besiegt, wird er zu einer Nemesis: Er wird stärker und bekommt einen besonderen Namen, sowie einen dazu passenden Buff. Ihr selbst werdet dagegen schwächer, bis ihr eure Nemesis besiegen könnt. Außerdem wird sich die Nemesis an eurer Ausrüstung bedienen, sollte diese stärker als ihre eigene sein.

Nach eurer Niederlage spawnt ihr an einem zufälligen oder zur Situation passenden Ort. Hat euch etwa ein Vampir besiegt, wacht ihr in einer Vampirhöhle auf, wurdet ihr von einem Banditen niedergeschlagen, verschleppt er euch vielleicht in ein Lager. Außerdem bekommt ihr eine Quest, die euch den siegreichen Gegner jagen und verlorene Beute zurückholen lässt.

Positiv fällt auf, dass alle Systeme der Mod besonders durchdacht sind. Der Modder hat darauf geachtet, mögliche Bugs und Exploits zu umgehen und sorgt dafür, dass eine Nemesis nicht zu stark werden kann.

Wie bekomme ich die Mod?

Wollt ihr euren eigenen Erzfeind bekommen, dann könnt ihr Shadow of Skyrim auf Nexusmodsherunterladen und in euren Installationsordner entpacken. Dabei gibt es allerdings mehrere Schritte zu beachten:

Damit die Mod funktioniert müssen die Interface-Mod SkyUI und der Skyrim Script Extender installiert werden.

Wollt ihr die Mod mit einem vorhandenen Spielstand benutzen, müsst ihr sie ans Ende eurer Ladereihenfolge verschieben, um Fehler an anderen Mods zu vermeiden. Manuell kann das ziemlich kompliziert werden und es ist daher empfehlenswert, den Vortex Modlauncher zu benutzen.

Manche Mods können mit Shadow of Skyrim inkompatibel sein, alle bekannten inkomatiblen Mods sind in dieser Liste zu finden.

Was haltet ihr von Shadow of Skyrim? Wäre die Mod für euch eine vielversprechende Zutat für eine neue Runde Skyrim? Oder ist das Spiel für euch inzwischen wirklich Geschichte? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!