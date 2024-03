Welches ist das beste The Elder Scrolls? Nehmt an der Umfrage zur beliebten Rollenspiel-Serie teil

Ihr habt die Wahl! Ist Morrowind, Oblivion oder doch Skyrim am besten?

Die Frage nach dem persönlich liebsten Elder Scrolls ist immer auch ein wenig die Frage danach, in welcher Provinz von Tamriel man eigentlich am liebsten Urlaub machen würde.

Einige ziehen es ganz klassische vor, und genießen das geruhsame Treiben im schwarzwäldischen Cyrodiil von Oblivion. Andere brauchen mehr Abwechslung und wollen etwas völlig anderes sehen, die zieht es dann nach Vvardenfell in Morrowind, inklusive Sightseeing vom Schlickschreiter.

Wieder andere lieben das raue nordische Ambiente von Himmelsrand in Skyrim, das sich für einen fabelhaften Erlebnisurlaub eignet. Und wer richtig Mut mitbringt, stampft einfach stundenlang durch die absurd weitläufige Iliac-Bucht, die es in Daggerfall zu bereisen gilt.

Aber was denkt ihr? Wohin verschlägt es euch am liebsten?

Das beste Elder Scrolls

In unserer Umfrage wollen wir von euch wissen, welches Spiel aus Bethesdas langjähriger Rollenspielreihe gefällt euch am besten und ist es überhaupt einer der Open-World-Ableger? Lasst euch ruhig ein wenig Zeit dabei, nascht vielleicht vorher noch einen Süßkuchen. Schreibt uns dann aber auch gerne in den Kommentaren, was euch an eurem Favoriten am besten gefällt!

Ja, die Liste ist etwas länger, als vielleicht gedacht. Die Spiele der Hauptreihe umfassen bekanntlich eigentlich nur fünf Ableger. Aber wie schon bei unserem großen Redaktionsranking, wollten wir Elder Scrolls in seiner Gesamtheit abbilden. Deshalb findet ihr auch ein paar Spin-Offs der Reihe, wie beispielsweise das mittlerweile eingestellte Kartenspiel Elder Scrolls Legends.

1:36:39 Wie geht es nach Starfield weiter mit The Elder Scrolls 6? - mit Mháire Stritter

Es fehlen aber dafür alle Ableger, die es ausnahmslos aufs Handy geschafft haben. Namentlich sind das The Elder Scrolls Travels und jüngst The Elder Scrolls: Castles. Zumal letzteres in Deutschland offiziell noch gar nicht verfügbar ist.

Sollte euch eine bestimmte Erweiterung ganz besonders gut gefallen haben, dann zählt das natürlich zum jeweiligen Hauptspiel. Wer also am liebsten die Shivering Isles bereist, stimmt entsprechend für Oblivion ab.

Ihr könnt uns in den Kommentaren natürlich auch erklären, welche anderen Bethesda-Spielen euch viel mehr Spaß machen als Elder Scrolls. Vielleicht fühlt ihr euch ja in Fallouts Ödland oder gar Starfield Galaxie deutlich wohler als auf Tamriel?

Ach ja, und falls ihr Wünsche und Gedanken rund um Elder Scrolls 6 in euch tragt, zögert nicht, euch auch darüber in den Kommentaren auszutauschen!