Liebäugelt ihr damit, euch eine der größeren Editionen von Shadow of the Tomb Raider vorzubestellen? In der Croft-Edition für 90 Euro und in der Collector's Edition (PS4, Xbox One) für 200 Euro ist jeweils der Season Pass enthalten. Hier ein Überblick zu den Inhalten:

Nach dem Release am 14. September soll es mit dem Season Pass weitergehen. Der bringt insgesamt sieben Inhalts-Updates mit, wobei jeden Monat von Oktober bis April eines erscheint.

Die Pakete heißen »Paths« und enthalten jeweils neuen Story-Content, Missionen, eine neue Waffe, ein Outfit und einen Skill, sowie ein Herausforderungsgrab. In den Vorgängern fühlten die sich dank kniffliger Umgebungsrätsel statt Kampf-Action am stärksten nach Tomb Raider an.

Grabrätsel gemeinsam lösen

Das erste Grab soll außerdem eine neue Koop-Funktion mitbringen. Unklar ist, ob man dann auch nur die erste Herausforderung gemeinsam bewältigen kann oder das auch für alle weiteren DLC-Gräber gilt.

Wer den Season Pass vorbestellt, erhält zudem zum Day One nochmal ein exklusives Outfit, eine Waffe und einen Skill oben drauf. Der genaue Umfang der Inhalte und der Preis für den Season Pass oder die Addons als Einzelkauf ist noch nicht bekannt.

Der Abschluss der Trilogie setzt auf ein Dschungel-Setting inklusive (selbst heraufbeschworener) Maya-Apokalypse. Alles Wichtige darüber lest ihr in unserer Preview vom Anspiel-Event in London.