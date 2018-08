Noch hat niemand Shadow of the Tomb Raider durchgespielt, der Abschluss der Reboot-Trilogie erscheint schließlich erst am 14. September. Wenn es aber soweit ist, soll es sich lohnen, den Controller nicht gleich nach dem Abspann aus der Hand zu legen. Dafür bauen die Entwickler einen New-Game-Plus-Modus ein, der mit ein paar zusätzlichen Features aufwartet.

Preview zu Shadow of the Tomb Raider - Zwischen Reue und Rache

Wie üblich in so einem Modus werdet ihr eure Errungenschaften in die neue Runde mitnehmen können. Dazu zählen alle Skills, Waffen, Outfits und Ausrüstung samt Upgrades. Viel spannender ist jedoch, dass auch neue Fähigkeiten und Items auf euch warten.

Wer das New Game Plus startet, kann einen von drei neuen Skillpfaden meistern.

Der Pfad der Schlange ist auf Schleichen, Ablenkung und Attacken aus dem Hinterhalt ausgerichtet. Tötet eure Widersacher einen nach dem anderen und nutzt Geräusche und Köder, um sie zu verwirren. Schlamm und Tarnungen geben euch Deckung.

Der Pfad des Jaguars konzentriert sich auf das Jagen und Kämpfen. Mit Messer-Takedowns erledigt ihr Feinde im Nahkampf.

Folgt ihr dem Pfad des Adlers, beobachtet ihr Feinde aus der Distanz, um die nächste Attacke zu planen. Dank erweiterter Bewegungsmöglichkeiten wechselt ihr mit Leichtigkeit die Position.

Ein Artwork lässt darauf schließen, dass pro Pfad drei neue Skills freigeschaltet werden. Zusätzlich zu den Fähigkeiten sollen euch auch einzigartige Waffen und Outfits zur Verfügung stehen, die auf den jeweiligen Pfad zugeschnitten sind.

Wir konnten bereits die ersten drei Stunden von Laras neuem Abenteuer spielen, ihre neuen Fähigkeiten ausprobieren und uns einen Eindruck von der Story verschaffen, die deutlich ernster daherkommt als in den Vorgängern. Im Preview-Video könnt ihr euch das selbst anschauen.