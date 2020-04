WoW: Shadowlands-Alpha verblüfft mit Controller-Leak

Die Alpha der nächsten WoW-Erweiterung Shadowlands steht in den Startlöchern und die Dataminer graben bereits emsig nach allen Details zum Spiel.

Eines davon finden wir dabei besonders interessant: Der Twitter-Nutzer Marlamin hat Hinweise auf Controller-Support für das Online-Rollenspiel entdeckt (via MMO-Sankar).

42 1 Mehr zum Thema WoW Shadowlands: Trotz Alpha-Start und neuem Feature sind Fans frustriert

Was genau beinhalten die Daten aus der Alpha? Der von Malarmin geteilte Datensatz beinhaltet Steuerungsbefehle und Button-Bezeichnungen für Controller, zum Beispiel »KEYPADDOWN = "GamePad D-Down"«. Der komplette String sieht dabei wie folgt aus:

First cool find by grayson in my Discord. Hints of gamepad support? :O pic.twitter.com/q6Bqidf3KW — Martin Benjamins (@Marlamin) April 8, 2020

Welche Vorteile könnte eine Controller-Steuerung für WoW bieten? Die Steuerung von World of Warcraft per Controller böte physisch beeinträchtigten Spielern eine alternative Steuerungsmöglichkeit.

Wer aufgrund von eingeschränkter Mobilität eine Kombination aus Tastatur und Maus nur schwer oder gar nicht bedienen kann, hätte beispielsweise die Möglichkeit, auf einen Xbox Adaptive Controller zurückzugreifen.

Erscheint World of Warcraft auf Playstation 5?

Dass die Daten zum Controller-Support mehr bedeuten könnten, als eine bloße Steuerung per Controller am PC, deutet ein weiterer Datenstring an, den der Twitternutzer @bloerwald entdeckt hat:

Strings found by @bloerwald:



WTFhttps://t.co/SqClitJ6IU

PlayStation 4

PlayStation 4 Pro

PlayStation 5



Take with a grain of salt, this does not show usage. Could be part of a https://t.co/01M2rAuxqt SDK import or something but the DefaultGamePadBindings file makes me go ? — Martin Benjamins (@Marlamin) April 8, 2020

Wie wahrscheinlich ist ein Release von WoW auf Konsole? Auch wenn diese Daten mit Vorsicht zu genießen sind, gibt es ein paar Punkte, die den Release einer Konsolenversion von WoW nicht ganz abwegig erscheinen lassen:

Blizzard besitzt mit Diablo 3 und Overwatch bereits Erfahrung in der Entwicklung von Online-Spielen für Konsolen.

Andere MMORPGs wie Final Fantasy XIV haben bereits gezeigt, wie eine Controller-Steuerung für Online-Rollenspiele funktionieren kann.

Blizzard hätte die Möglichkeit, mit einer Konsolenversion neue Zielgruppen für WoW zu erschließen - und das dürfte in Anbetracht sinkender Abozahlen eine durchaus reizvolle Perspektive darstellen.

Blizzard selbst hat sich zum Controller-Support und zu einer möglichen Konsolenversion von WoW noch nicht geäußert. Während eine Steuerung per Controller tatsächlich bereits mit Shadowlands ins Spiel kommen könnte, gehen wir davon aus, dass ein Konsolenport des MMOs noch eine ganze Weile auf sich warten lassen dürfte.

Bis es soweit ist, könnt ihr euch aber immerhin schonmal in der Alpha von WoW: Shadowlands austoben. Was es darüber zu wissen gibt, lest ihr in unserer News zum Alpha-Start.